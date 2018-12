Liverpool-Napoli | Ancelotti | “usciti a testa alta | non da coglioni”

Champions League - Napoli e Inter fuori : agli ottavi vanno Liverpool e Tottenham : Eliminate e retroscesse in Europa League. Serata amara per le due italiane che si giocavano il passaggio del turno in Champions: all’Inter non basta il pareggio con il Psv, perché in contemporanea il Tottenham fa uno a uno con il Barcellona. Bastava un pareggio al Napoli, che invece perde per uno a zero col Liverpool e si fa superare dal Psg, vincitore contro la Stella Rossa. Nonostante a 90 minuti dalla fine fossero i partenopei ad essere ...

Champions League - Liverpool-Napoli 1-0 : il tabellino della gara : Liverpool-Napoli 1-o, PRIMO TEMPO 1-0, MARCATORI : 34' p.t. Salah, L, LIVERPOOL, 4-3-3, : Alisson; Alexander-Arnold, dal 45' s.t. Lovren,, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner, dal ...

Liverpool-Napoli 1-0 - Champions League : partenopei eliminati dal gol di Salah - Milik spreca al un’occasione clamorosa al 92' : Eliminazione atroce e bruciante per il Napoli di Carlo Ancelotti, sconfitto per 0-1 ad Anfield da un Liverpool straripante trascinato da un Mohammed Salah in versione deluxe. L’egiziano ha messo in scena il meglio del suo repertorio ed ha deciso la sfida con il gol qualificazione nel primo tempo, anche se nella ripresa ha sprecato diverse chance per chiudere virtualmente la partita. I partenopei hanno subito per lunghi tratti della partita ...

