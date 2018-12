Liverpool-Napoli 1-0 | le pagelle di CalcioWeb ...

Il solito Salah trascina il Liverpool - Napoli eliminato ma a testa altissima : la squadra di Ancelotti gioca con il cuore ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Inter-Psv 1-1 - nerazzurri eliminati. Il pari non basta - passa il Tottenham. Napoli ko ad Anfield - passa il Liverpool : Emozioni e rimpianti a San Siro: Icardi risponde a Lozano. La beffa nei minuti finali quando gli Spurs al Camp Nou agganciano il Barcellona

Liverpool-Napoli 1-0 - Salah toglie al Napoli gli ottavi : Liverpool-Napoli 1-0, gol di Salah nel primo tempo. La squadra di Ancelotti eliminata per differenza reti. Primo tempo Apertura da botta e risposta, Salah cicca il controllo a tu per tu con Ospina su tocco di Robertson, poi Hamsik spara alto dal limite dell’area. Poi il Liverpool alza i ritmi e prende il sopravvento. Fallo durissimo di Van Dijk su Mertens, giallo contestato perché il centrale olandese tocca prima il pallone e poi fa molto ...

Liverpool-Napoli 1-0 - primo tempo : Ospina si fa beffare da Salah : Napoli in difetto di personalità Partita subito viva, accesa, Il Liverpool prova ad imporre il suo ritmo e il Napoli sembra rispondere presente. Prima occasione per Salah, che cicca il controllo a tu per tu con Ospina, dopo un pregevole pallone laterale di Robertson; poi è Hamsik che mette paura ad Alisson con una conclusione affilata dal limite su cross basso dalla destra. La squadra di Ancelotti prova a palleggiare, ma il Liverpool ha buoni ...

Al 34′ del primo tempo Mohamed Salah porta in vantaggio il Liverpool sul Napoli: con il PSG in vantaggio sul campo della Stella Rossa, al momento i partenopei sarebbero retrocessi in Europa League.

