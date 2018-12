Liverpool | Klopp | ' Sono eccitato | così proveremo a sorprendere il Napoli'

Liverpool - Klopp : 'Napoli ottima squadra - ma non possiamo fallire' : Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: 'Sono eccitato, non vedo l'ora inizi la partita. Per noi è una grande opportunità perché non abbiamo giocato un ottimo girone ma abbiamo la possibilità di quest'...

Il nuovo Liverpool di Klopp - solo 5 reti subite ad Anfield : Uno stadio (quasi) inviolabile Al di là del fattore emotivo e puramente psicologico, per cui il Napoli dovrà andare ad Anfield con assoluta consapevolezza delle proprie qualità, è importante tracciare i confini dell’impresa che servirà ad Ancelotti e i suoi uomini per passare il turno. Sì, si tratta di impresa. E basta leggere i numeri per rendersene conto: il Liverpool ha vinto 8 delle 10 partite in casa disputate quest’anno. Le ...

È iniziata Bournemouth-Liverpool - turn over minimo per Klopp : Anticipo di Premier Napoli-Frosinone alle 15, ma anche Bournemouth-Liverpool alle 13.30. Inizia in questi secondi l’ultimo impegno dei Reds prima del match di martedì contro la squadra di Ancelotti. In vista dell’impegno di Champions, il manager tedesco opera un turn over minimo. Mané era già stato annunciato fuori dalla formazione titolare, al suo posto nel tridente c’è Shaqiri. Per il senegalese, qualche piccolo problema ...

Liverpool - Klopp deferito dopo il derby : esultanza nel mirino della FA e di Guardiola : Ha fatto il giro del mondo l' esultanza di Jürgen Klopp nell'ultima giornata di Premier League, folle corsa in campo in occasione del derby del Merseyside . Merito del gol vittoria di Origi al minuto 96 , rete che ha ...

Liverpool-Everton - i Reds vincono il derby all’ultimo minuto : Klopp impazzisce - che papera Pickford [VIDEO] : Liverpool-Everton, una partita pazzesca terminata con la rete di Origi all’ultimo minuto con Klopp impazzito di gioia Liverpool-Everton, un derby davvero pazzesco ad Anfield. I Reds hanno vinto all’ultimo minuto, il 96′, grazie ad una rete di Divok Origi, favorito da una papera a dir poco goffa di Pickford. Al momento del gol è esploso letteralmente Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, il quale ha iniziato a correre ...