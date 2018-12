L' Italia sul banco degli imputati | ecco di cosa hanno paura l' Europa

Meteo - arriva il grande freddo sull’Italia. Neve anche a bassissima quota : Meno due settimane all’inverno astronomico e il freddo inizia a farsi sentire: arriva la Neve. L’alta pressione che ha caratterizzato il mesi di novembre e buona parte dei primi giorni di dicembre su larghe zone d’Italia è infatti destinata a cedere il passo. Un’importante ondata di gelo sta infatti marciando verso il nostro paese dove, nel giro di pochi giorni è attesa quella che è stata ribattezzata ‘Neve di Santa Lucia’. Giovedì 13 Dicembre ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 11 dicembre apertura stabile a 285 punti base, con un rendimento al 3,10%. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 286

In un rispettato sondaggio dell’UE c’è un dato sull’Italia che salta all’occhio : Sembra che negli ultimi due mesi gli italiani che giudicano positivamente l'Unione Europea siano molto aumentati: è davvero così?

'Vento - caldo - pioggia - tempesta' : dal 12 dicembre al Museo di Roma in Trastevere la mostra di Greenpeace Italia sul clima : Cinquanta fotografie scattate in ogni angolo del mondo per illustrare la devastante realtà con cui dobbiamo ormai fare i conti. Si intitola 'Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ...

Ecco un’altra occasione persa per l’Italia sull’immigrazione : Bruxelles. L’85 per cento dei paesi membri delle Nazioni Unite ha firmato oggi il Global Migration Compact, impegnandosi a gestire insieme un fenomeno mondiale. Angela Merkel ha ricevuto una standing ovation a Marrakech quando ha ricordato che serve anche un quadro di regole perché “le mafie non dev

L’Italia potrebbe ospitare nel 2020 la Cop26 sul clima : 90mila firme consegnate al ministro Costa : Un'iniziativa di Alfonso Pecoraro Scanio per al Governo italiano di impegnarsi a sostenere la candidatura dell'Italia quale Paese ospitante della Cop26 nel 2020: una petizione con quasi 90mila firme raccolte a partire dallo scorso martedì è stata consegnata nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.Continua a leggere

Previsioni Meteo - veloce ondata di freddo in arrivo sull’Italia : piccolo assaggio d’Inverno - rischio NEVE tra Giovedì e Venerdì anche in pianura : 1/16 ...

Swiss Life punta sul mercato Italiano «Le nuove polizze a fiscalità assistita per raddoppiare i clienti in tre anni» : View Larger Image Swiss Life punta sul mercato italiano «Le nuove polizze a fiscalità assistita per raddoppiare i clienti in tre anni» NELLO SPECIFICO , nel momento in cui sottoscrivono questi ...

Maltempo a Reggio Calabria - spettacolare arcobaleno sulle acque del Lungomare “più bello d’Italia” [GALLERY] : 1/16 Foto: Salvatore Dato ...

Alla scoperta delle città Italiane sul bus elettrico a due piani : Uno sviluppo che ha bisogno dell'attenzione politica per agevolare il cambiamento con incentivazioni e provvedimenti specifici. MOBILITA' SOSTENIBILE ' L'obiettivo che si pone il Gruppo City ...

Le proposte dell'Ue sulla manovra circolate sono un tradimento degli Italiani - dice Di Maio : "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo a spingere in quella direzione", ha osservato. "Il bilancio ...

Global Compact - il testo Onu sulle migrazioni adottato da 164 Paesi. Ma l’Italia aspetta il voto del Parlamento : Il Global Compact adottato per acclamazione a Marrakech da 164 Paesi. Dal patto Onu sui migranti però si sono sfilati diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti – che si erano già smarcati lo scorso anno dai colloqui – e il blocco di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) e poi Australia, Austria, Repubblica Dominicana, Ungheria, Lettonia. L’Italia ha annunciato di volere sottoporre il testo all’esame del ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Natascha sulle tracce di Michael e Xenia : Passione, inganni e gelosia saranno il leitmotiv delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. A causa di un’attrazione irresistibile, uno dei matrimoni più solidi della soap verrà messo in serio pericolo ed esploderà una vera e propria caccia alle streghe… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Xenia e Michael amanti Come sappiamo, da qualche ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...