L' inchiesta Ecco chi c' è dietro i Gilet gialli Il mistero dei troll russi e quei

inchiesta Report sulla Juventus : ecco il parere di De Laurentiis : Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande in merito al servizio sulla Juventus andato in onda sulla Rai ieri sera Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interpellato in merito all’Inchiesta di Report sulla Juventus. De Laurentiis, in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande relative proprio al servizio andato in onda sulla Rai: “Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si ...