L' Eredità | il segreto del successo di Flavio Insinna? Lo confessa il signore di Mediaset

Il Segreto - Matias e Marcela : “Raccoglieremo l’Eredità dei Castaneda” : Anticipazioni Il Segreto, Matias e Marcela sostituiscono Emilia ed Alfonso Emilia ed Alfonso si apprestano a lasciare Il Segreto per sempre. I coniugi Castaneda, infatti, andranno via da Puente Viejo per sfuggire alla vendetta del generale Perez de Ayala che in prigione li ha torturati. Emilia è stata violentata, Alfonso ha perso la vista. Chi raccoglierà l’eredità di Alfonso ed Emilia a Il Segreto? Il figlio Matias e la moglie Marcela. ...