L' Eredità | il concorrente addormentato | sconcerto per Lorenzo | con che faccia si presenta

Tremenda gaffe a L’Eredità : il concorrente liceale sbaglia tutti i verbi : Choc a L’Eredità. Quel che è successo nell’ultima puntata ha creato un vero e proprio sgomento. Gabriele, il concorrente, sembrava forte, fortissimo. Eppure, poi, lui, giovane liceale, è “caduto” proprio su una argomento che a scuola, alla sua età, è una costante. I verbi. E pensare che quando sono partite le domande sui verbi, il pubblico ha pensato che il ragazzo sarebbe stato avvantaggiato. E invece zero. Non solo non è stato avvantaggiato da ...

L'Eredità - il concorrente sconcertante : manca una sola lettera e crolla - Flavio Insinna incredulo : Ignoranza diffusa a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Il nastro va riavvolto a qualche giorno fa, quando tal Andrea, malcapitato concorrente, è incappato in ...

L'Eredità - ci scappa il 'Cristo' su Rai 1 : Flavio Insinna nel panico - cosa esce dalla bocca del concorrente : Un'altra strepitosa gaffe a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. La puntata è quella di sabato 8 dicembre. La domanda posta dal conduttore al malcapitato concorrente è ...

L'Eredità - il concorrente sconvolge Flavio Insinna : 'Ecco il mio nome' - non è una barzelletta : Una grossa sorpresa a L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. A stupire lo studio, nella puntata di sabato 8 dicembre, è un concorrente. Ma questa volta non per una gaffe, ...

L'Eredità - la concorrente si rivede in tv : 'Sono povera come prima - e Flavio Insinna...'. Zitti tutti : Non sempre i sogni si avverano, nemmeno in tv. Chiara è una ex concorrente dell 'Eredità che giovedì 6 dicembre si è rivista in tv nella puntata , registrata, del quiz preserale di Raiuno condotto da ...

L'Eredità - la concorrente di Insinna che sconvolge tutti : raptus in studio - urla e finisce senza fiato : Come ogni sera, o quasi, L'Eredità di Flavio Insinna genera nuovi miti social. Questa volta è il turno di Cecilia , la cui performance nello studio del quiz preserale di Raiuno è diventata oggetto di ...

L'Eredità - - ennesima - gaffe del concorrente. Imbarazzo in studio : L'Eredità è da sempre il programma delle gaffe . Vuoi l'emozione, vuoi l'essere in televisione magari per la prima volta, fatto sta che campioni e concorrenti spesso cadono sulle banalità. Ed ...

Flavio Insinna spiazzato all'Eredità. Il concorrente : «Mio fratello è morto» : Da qualche giorno a questa parte L'Eredità di Flavio Insinna ha un nuovo campione, Juan Ranieri: un giovane di origini argentine che vive a Como con la sua numerosa famiglia che ha commosso e ...

Il concorrente spiazza Flavio Insinna a 'L'Eredità' : 'Mio fratello è morto' : FUNWEEK.IT - Da qualche giorno a questa parte L'Eredità di Flavio Insinna ha un nuovo campione, Juan Ranieri: un giovane di origini argentine che vive a Como con la sua numerosa famiglia che ha ...

L’Eredità - la gaffe del concorrente Andrea sull’antica città del Mali : Chissà se gli autori de ”L’Eredità’ avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Ultimamente il quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno sta regalando una serie di gaffe da far rabbrividire. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola “locatario” (l’unica lettera mancante era la ‘t’) a quella che parla di “pollice ...

L'Eredità - Flavio Insinna manda in crisi il concorrente Andrea : la domanda che gli fa perdere il posto : L'impossibile a L'Eredità . L'emozione, si sa, gioca brutti scherzi specialmente in un gioco televisivo. Ne sa qualcosa il concorrente Andrea che nella puntata di ieri, mercoledì 5 dicembre, si è auto-...

Nuova gaffe a L'Eredità : la parola 'Timbuctù' è quasi svelata - ma il concorrente non indovina : Che uno possa non conoscere un’antica città del Mali ci sta. Che però non indovini la risposta quasi trascritta, con una sola lettera mancante, un po’ meno.A L’Eredità va in scena un’altra gaffe, l’ennesima. Stavolta nessuna data errata o personaggio storico collocato nel periodo sbagliato. Lo scivolone avviene durante il tradizionale duello, con il concorrente Andrea che dilapida quasi tutti i sessanta secondi a disposizione per una ...

L’Eredità - ennesima gaffe del concorrente che sbaglia sulla domanda “quanti sono mille metri?” : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Equivale a mille metri“, dice Insinna. E il concorrente sicuro risponde “centrimetro”. In studio cala un attimo di silenzio e il conduttore fa finta di non aver sentito. Tra le più recenti gaffe, vale la pena ...

L’Eredità - la gaffe del concorrente con 5 lauree sciocca Insinna e pubblico : Ancora imbarazzo a L’Eredità. Da parte di Flavio Insinna, il padrone di casa che di fronte a certe risposte fatica a trattenere il suo stupore e da parte del pubblico a casa, che invece non riesce a non condividere sui social il suo sgomento. Lo abbiamo notato settimane e settimane fa, ormai, che certi concorrenti del quiz show di Raiuno sono decisamente un po’ fiacchi quest’anno in storia, geografia e cultura generale. Qualche esempio? ...