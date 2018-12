Lenù L’amica geniale | Margherita Mazzucco | “Ecco cosa farò coi soldi guadagnati”

L’amica geniale - le nuove Lila e Lenù nella puntata del 4 dicembre : anticipazioni : Nuovi equilibri modificano la vita del rione e tra i vicoli Lila e Lenù crescono. Dopo il successo di pubblico delle prime due puntate, torna martedì 4 dicembre su Rai la fiction con due nuovi episodi “Le metamorfosi” e “La smarginatura” e con due nuove attrici che impersonano Lila e Lenù da adolescenti. L’amica geniale, Le metamorfosi: anticipazioni Nel primo episodio dal titolo “Le metamorfosi”, con ...

L’Amica Geniale - la “Ferrante fever” colpisce ancora : Lila e Lenù adolescenti e costrette a dividersi conquistano tutti : La “Ferrante fever” colpisce ancora. I due nuovi appuntamenti, “Le metamorfosi” e “La smarginatura”, andati in onda martedì sera sono stati seguiti su Twitter da migliaia di cinguetti corredati dall’hashtag #lAmicaGeniale. Gli episodi, così come era accaduto per i primi due, seguono pedissequamente il romanzo, accompagnando Lila e Lenù dall’infanzia all’età adolescenziale. La prima scena è quasi surreale. Con ...

L’amica geniale attrici Lila e Lenù : come e perché sono state scelte dal regista : Chi sono le attrici de L’amica geniale e come sono state scelte dal regista Saverio Costanzo L’amica geniale, tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, è la fiction del momento. Merito non sono della storia avvincente ma pure delle attrici protagoniste, tutte minorenni e fino ad oggi sconosciute al grande pubblico. Ma in che modo il […] L'articolo L’amica geniale attrici Lila e Lenù: come e perché sono state ...

Spoiler L’Amica Geniale stasera - salto temporale : Lenù delusa da Nino : Le anticipazioni della seconda puntata de L’Amica Geniale, in onda stasera alle 21.20 circa, continuano a parlare delle vicende di Lila ed Elena. Ci sarà un salto temporale e vedremo queste due protagoniste entrare nel classico periodo adolescenziale. Dunque, saranno sufficientemente grandi per intraprendere i primi rapporti con il sesso maschile. Per tale motivo, seppur con soggetti diversi, le due si ritroveranno a provare le prime cotte nei ...