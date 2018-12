Le immagini dell' incendio al deposito di rifiuti di Roma

Nudi sulla cima della piramide di Cheope : polemiche in Egitto per le immagini hard del fotografo danese : Polemica in Egitto per un video pubblicato online da un turista e fotografo danese Andreas Hvis, che sui social ha diffuso un video in cui sale sulla piramide di Cheope (inclusa nelle sette meraviglie del mondo antico) insieme a una ragazza. Ma non solo: negli ultimi secondi la giovane (ripresa di spalle) si spoglia. Il ragazzo ha poi pubblicato una foto di loro due, Nudi, impegnati in un rapporto sessuale proprio sulla cima della piramide. ...