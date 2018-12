L’Amica Geniale, anticipazioni ultimi due episodi 18 dicembre: “I fidanzati” e “La promessa”

ilnotiziangolo

: 'L'#amicageniale' candidata ai Critics Choice Awards. E' tra i finalisti per il miglior dramma tv, cerimonia il 13… - RaiNews : 'L'#amicageniale' candidata ai Critics Choice Awards. E' tra i finalisti per il miglior dramma tv, cerimonia il 13… - ivanscalfarotto : Ieri ho visto i primi due episodi de “L’amica geniale” e ho avuto precisamente lo stesso pensiero di quando ho lett… - chetempochefa : “L’emancipazione sociale passa attraverso l’educazione” domenica abbiamo ammirato le piccole protagoniste de L’Amic… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) L’Amicatorna in onda la prossima settimana, il 18, con glidueche sono andati in onda negli Usa già in questo fine settimana. Elena e Lila sono ormai cresciute e mentre la prima si appresta a passare la sua prima estate lontana dal quartiere, in vacanza ad Ischia, mentre la sua amica scende sempre più in basso e si prepara a fidanzarsi. La serie si avvia verso il finale con un doppioo dal titolo “I Fidanzati” e “La promessa”.LA TRAMA DE I FIDANZATILila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due progettano il matrimonio. Stefano, inoltre, decide di investire sui modelli di scarpe immaginati da Lila, entrando in affari con i Cerullo. Elena, per cercare di rimanere al passo del, si fidanza con Antonio, per il quale però non prova vero affetto. Tornata a Napoli, Elena non ha il coraggio di confidare a nessuno ...