L' allarme del governo sulla Ue | la procedura non si fermerà

allarme smog - blocco del traffico diesel Euro 4. Ecco gli stop nelle città : Bologna, Torino, Milano. Queste alcune delle città interessate dalle misure antismog. Molti i divieti, oltre al blocco della circolazione dei veicoli diesel più inquinanti

allarme Federmeccanica : il 30% delle imprese non rinnoverà i contratti per il decreto dignità : L’annuncio è di Federmeccanica, l’associazione delle imprese industriali del settore metalmeccanico. Nel settore, spiegano gli imprenditori, «il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere». Inoltre, secondo Assolavoro, l’associazione delle agenzie private per il lavoro, saranno circa 53.000 le ...

Decollo su allarme per due Eurofighter dell'Aeronautica militare : Milano, 5 dic., askanews, - Nella mattinata di mercoledì 5 dicembre 2018 due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell'Aeronautica militare di stanza a Gioia del Colle, Ba, e in servizio di allarme ...

FIGC - l’allarme della Procura federale : “preoccupazione per giocatori che scommettono sul calcio” : Giuseppe Pecoraro, Procuratore della FIGC, ha lanciato un allarme davvero molto preoccupante: “E’ noto che alcuni calciatori scommettano” “Grande attenzione c’è sul mondo delle scommesse su cui ho chiesto al Coni di fare una convenzione con i Monopoli per conoscere i nominativi degli scommettitori. E’ ovvio che non ci saranno calciatori che scommettono ma possiamo arrivare a qualche situazione ...

Fortissima scossa di terremoto nel Sud del Pacifico - in Nuova Caledonia. allarme Tsunami. : Una Fortissima scossa di terremoto si è verificata circa 3 ore fa il Sud dell'Oceano Pacifico. Ad essere interessata la zona della Nuova Caledonia, colpita da un sisma di magnitudo 7.6 sulla...

Clima - l'allarme dell'Iss : 'Abbiamo solo 20 anni per salvare il pianeta' - La Banca Mondiale stanzia 200 miliardi : I dubbi di Usa e Brasile sull'accordo di Parigi - Con l'accordo di Parigi nel 2015 il mondo è impegnato a limitare l'aumento della temperatura a +2 gradi rispetto all'era preindustriale e idealmente ...

Clima - allarme dell'Iss : "Solo due generazioni per salvare il pianeta" | La Banca Mondiale stanzia 200 miliardi : Il cambiamento Climatico è un problema che farà 250mila morti l'anno tra il 2030 e il 2050 secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità

Giornata Mondiale dell'Aids/ L'allarme della Sif : 'Ogni anno due milioni di morti per virus Hiv' - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: L'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. La Sif, 'Ogni anno 2 milioni di morti'.

Giornata Mondiale dell'Aids/ allarme Istituto Superiore Sanità : infezioni Hiv - pochi progressi tra i giovani - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: l'Allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tra i giovani i progressi sono troppo lenti.

Roma - paura al tunnel del Traforo : piovono calcinacci dalla volta - è allarme : calcinacci e muffa. Ma anche rifiuti e manto stradale pericoloso. Destano preoccupazione le condizioni del Traforo Umberto I, principale via di accesso turistica a Piazza di Spagna, che, passando ...

Credit crunch - allarme artigiani : in pochi anni taglio credito del 35% : Il principale problema che frena la crescita del paese la mancanza di una corretta distribuzione del Credito all'economia e in particolare verso le Pmi. A lanciare il grido d'allarme per la categoria degli artigiani la ricerca dei Confidi di Fedart Fidi riuniti fino ad oggi, 30 novembre, a Roma per la Convention ...

Eruzioni vulcaniche - ecco il 1° sistema al mondo di “allerta veloce” : lancia l’allarme un’ora prima dell’esplosione - monitoraggio attivo sull’Etna : Riuscire a dare l’allarme in tempi rapidi nelle situazioni di emergenza fa la differenza. Se l’emergenza è nientemeno che il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna, che si prepara per una delle sue famose esplosioni, si comprende bene l’utilità di un’informazione tempestiva su quello che sta per accadere. Il primo sistema al mondo di allerta veloce (early warning) di un’eruzione vulcanica, capace di dare l’avviso da remoto un’ora prima ...