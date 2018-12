La Toscana delle residenze | cultura per la comunità e i territori Analisi del triennio

Allerta meteo Toscana : previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per l’incolumità delle persone” : Mareggiate e vento forte sulla costa Toscana , con particolare intensità in provincia di Pisa e Livorno e sulle isole dell’Arcipelago. E’ quanto prevede l’ Allerta regionale per il Maltempo in Toscana emesso dalla Protezione civile regionale, delle 8.00 alle 20.00 di domani, domenica 9 dicembre, con codice giallo e arancione. In particolare, per le mareggiate sono previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...