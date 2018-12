La storia di Audrey Hepburn diventa una serie tv e la scriverà il figlio

tvzap.kataweb

(Di martedì 11 dicembre 2018) La vita di, di cui è morto quest’anno il compagno di una vita Robert Wolders,una fiction di produzione italiana. La Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli sta sviluppando unasulla vita dell’attice, tratta da un soggetto deldi lei, Luca Dotti, con Luigi Spinola. Per il momento non c’è un’idea precisa di quando lapossa essere disponibile per il pubblico proprio perché Dotti deve ancora documentarsi prima di poter iniziare il processo di scrittura vero e proprio, quindi probabilmente si andrà verso il 2020/2021.La vita diunatv Nello scrivere il bestseller del New York Times intitolatoAt Home, Luca e Luigi hanno esplorato la reale personalità die hanno scoperto che dietro alla musa, alla madre e alla figura dedita alle cause umanitarie c’è sempre stata ...