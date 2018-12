La lunga scia degli attacchi terroristici in Europa

Strasburgo - la lunga scia di attacchi in Europa : 22 marzo 2017, LONDRA - Sul ponte di Westminster Khalid Masood, cittadino britannico di fede islamica, fa scorrere il sangue all'ombra del Parlamento più antico del mondo, falciando pedoni come ...

Vela Oceanica – Patrick Phelipon pronto a navigare intorno al mondo : “la mia lunga Rotta sulla scia di bernard Moitessier” : Patrick Phelipon posticipa la sua partenza all’estate-autunno 2019: il navigatore spiega francese spiega il motivo della sua scelta “Vorrei partire in tutta sicurezza per la mia Lunga Rotta sulla scia di bernard Moitessier: desidero che la mia avventura di navigazione intorno al mondo non sia un azzardo, ma una scelta di navigazione consapevole”. Con queste parole Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi comunica che ...

Invincibile Vietnam : è la nazionale con la striscia di imbattibilità più lunga : Ovviamente, adesso che il mite Vietnam ha attirato su di sè l'attenzione di tutto il mondo con questo suo record, ci sarà la corsa a diventare la nuova notizia, cioè quelli capaci di arrestare la ...

Ciclismo : Davide Cimolai lascia il World Tour - Marco Benfatto prolunga : Mentre alcuni corridori stanno gia' riprendendo cautamente ad allenarsi il ciclomercato sta assestando gli ultimi aggiustamenti per completare le squadre in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni sono stati definiti molti rinnovi, come quelli di Puccio e Geoghegan Hart al Team Sky [VIDEO]e quelli di Manuele Mori e Marco Benfatto, confermati rispettivamente alla UAE Emirates e alla Androni Sidermec. Tra i nomi più importanti ancora ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : si gioca la terza giornata. Pro Recco riparte da Roma - Brescia e BPM per allungare : Dopo la scoppola arrivata dal Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Posillipo per la mancata disputa della gara nello scorso turno di campionato, nella terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto la Pro Recco riparte da Roma: i liguri sono chiamati a non perdere terreno ulteriore da Sport Management e Brescia. I Mastini saranno di scena a Catania mentre i Bresciani attenderanno il Savona: in tutti i casi il risultato non è ...

Cielo rosa e una lunga scia verde - il meteorite attraversa l’Italia : il video del corpo incandescente sopra la Lombardia : Non solo la luna piena ha dato spettacolo in Cielo ieri sera: in tanti, sui social, hanno segnalato di aver visto un meteorite all’ora del tramonto. Il fenomeno è stato avvistato da Genova a Trieste, da Milano a Roma ed è stato puntualmente pubblicato su Facebook, Twitter e Instagram. Il tutto è avvenuto intorno alle 18.40 ed è stato descritto come una lunga scia verde lasciata da un corpo incandescente. Nel video, il meteorite che solca il ...

Il Rally Valtiberina allunga il percorso fino ad Asciano e alle crete senesi : La notizia è una di quelle che hanno fatto "notizia". Il mondo dei Rally nazionali, gli appassionati cultori dell'essenza delle corse su strada, quindi dello sterrato, hanno già espresso il loro ampio consenso. E con essi anche gli addetti ai lavori. ...