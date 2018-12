La legge dell' ex colpisce la Salernitana Tripletta di Donnarumma e il Brescia vince

Germania - oggi la Cdu elegge l’erede della Merkel : Merz è favorito su AKK e Spahn. In ballo anche il futuro volto dell’Unione : Non sono chiamati a scegliere solo il leader della Cdu i 1.001 delegati riuniti oggi in Congresso ad Amburgo: dovranno indicare quello che probabilmente sarà il futuro leader della Germania e, quindi, dell’Unione Europea. Poche ore e l’Unione Cristiano-Democratica tedesca perderà la donna che è stata alla sua guida per 18 anni. Angela Merkel lo aveva annunciato a fine ottobre: “Non mi ricandido alla presidenza della Cdu, serve un nuovo ...