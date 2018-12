La grande avventura dei Simpson in sala giochi

Tiziana Ferrario lascia la Rai dopo 40 anni : «Una grande avventura - ma ora ci sono nuove sfide» : Tiziana Ferrario lascia la Rai dopo 40 anni . La giornalista lo ha annunciato con un post du Facebook: 'Ho lascia to la Rai dalla quale ho ricevuto molto e alla quale ho dato molto. 40 anni ...

Tiziana Ferrario lascia la Rai dopo 40 anni : 'Una grande avventura - ma ora ci sono nuove sfide' : Tiziana Ferrario lascia la Rai dopo 40 anni . La giornalista lo ha annunciato con un post du Facebook: 'Ho lascia to la Rai dalla quale ho ricevuto molto e alla quale ho dato molto. 40 anni ...

"Non ho rimpianti - è stata una grande avventura". Tiziana Ferrario annuncia il suo addio alla Rai dopo 40 anni : addio alla Rai, dopo 40 anni . Tiziana Ferrario lascia il Tg1 e il servizio pubblico dopo una lunga carriera. Lo ha annuncia to lei stessa sui suoi canali social. "Ho lasciato la Rai d alla quale ho ricevuto molto e alla quale ho dato molto. 40 anni entusiasmanti anche nei momenti più difficili", scrive la giornalista e storico volto del Tg1 sui suoi canali social."Nessun rimpianto, nessuna nostalgia, l'orgoglio di avere cercato di ...

Fabio Giangrande - nuova avventura in Aic Travel Group : Ora la nuova carica in Aic Travel Group , che si occupa della vendita di servizi turistici b2b e che opera, attraverso il suo sales network, in oltre 100 paesi del mondo. La società sarà presente ...