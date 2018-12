La Difesa pensa alla leva civile | Noi contrari alla naja old style

Serie A Sassuolo - De Zerbi ripensa alla Difesa a tre : Sassuolo - La tentazione per De Zerbi è fortissima: tornare alla difesa a tre, dunque ripartendo dal 3-4-3, dopo l'uno-due bruciante, incassato dal Sassuolo al Tardini, che ha mandato in salita il ...

Milan in emergenza - Gattuso pensa alla Difesa a tre : la società a caccia di rinforzi : Il Milan non sta attraversando un bel periodo per quanto riguarda la condizione fisica dei propri giocatori, con una serie di infortuni che negli ultimi tempi si sono abbattuti su diversi elementi della rosa. I problemi per Gattuso arrivano soprattutto dal reparto difensivo dove, dopo gli stop forzati per Conti (che potrebbe rientrare contro la Lazio), Caldara, Musacchio e Alessio Romagnoli, l'unico centrale attualmente a disposizione è il ...