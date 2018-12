La dieta invernale per cani e gatti

dilei

: VIa 10 chili in tutto l'inverno, facendo due settimane di dieta al mese a partire da dicembre. - Dcomedieta : VIa 10 chili in tutto l'inverno, facendo due settimane di dieta al mese a partire da dicembre. -

(Di martedì 11 dicembre 2018)L’inverno e il freddo non sono un problema solo per le persone. Anchehanno bisogno di un’attenzione particolare quando la colonnina di mercurio inizia ad abbassarsi. E se noi possiamo coprirci con maglioni, giubbotti pesanti e guanti, i nostri amici a quattro zampe devono rafforzare le difese (pelo e strato di grasso sottocutaneo) che madre natura gli ha donato. Per questo, è necessario adattare laalle necessità stagionali, cambiando il regime alimentare in ragione del maggior consumo calorico dettato dalle temperature più basse. Quando si sceglie laper, dunque, è necessario guardare per bene la composizione calorica e nutritiva della loro pappa: utilizzando pet food di qualità come quelli della famiglia Monge avrai la certezza che il tuo animale domestico mangi solo prodotti naturali, con tutte le sostanze nutritive di cui avrà ...