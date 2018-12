La Champions è la prova del nove di un nazionalismo fallito

wired

(Di martedì 11 dicembre 2018) Le prossime 48 ore saranno decisive per l’Europa. In Inghilterra la premier Theresa May annuncia il rinvio del voto del Parlamento britannico sulla Brexit e in Francia Emmanuel Macron si arrende parzialmente alla protesta che ha infuocato Parigi: presto sarà costretto a sforare gli accordi europei sul deficit. Ma c’è un evento che simboleggia la debolezza dei sovranismi e dell’Europa: lo spirito con cui i tifosi delle squadre italiane assisteranno allaLeague.Oggi e domani l’Italia va in Europa. Ne viene fuori una metafora del sentimento europeista all’italiana, dove i campanilismi la fanno da padrone. Perché il Belpaese scopre lo spirito di unità nazionale solo quando viene intonato l’inno, per i Mondiali o per gli Europei. Oggi, come spesso accade, i tifosi della Juventus spereranno di poter ridere delle disgrazie interiste, casomai quest’ultima dovesse perdere in casa ...