Khashoggi e giornalisti perseguitati persone dell' anno

Khashoggi e altri giornalisti persone dell’anno per il Time : “Sono i guardiani della verità” : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi i reporter definiti «guardiani» sono stati scelti come «persona dell’anno» da Time Magazine. «Per avere assunto grandi rischi nel perseguire verità più grandi, per l’imperfetta ma essenziale ricerca dei fatti, per far sentire la propria voce e dire la propria, i guardiani Jamal Khashoggi, la Capital Gazette, M...

