Kenya | arrestato uno dei tre super ricercati per il sequestro di Silvia Foto |Video

Kenya - arrestato uno dei 3 ricercati per il rapimento di Silvia Romano - : Ibrahim Adan Omar è stato fermato a Bangale, nella contea di Tana River, domenica sera. La conferma è arrivata dal comandante della polizia amministrativa Kenyana. Ancora in fuga gli altri sospetti ...

Kenya - arrestato uno dei tre presunti rapitori di Silvia Romano : “Aveva un kalashnikov” : È stato arrestato Ibrahim Omar, uno dei tre presunti rapitori di Silvia Romano, la cooperante 26enne di origine milanese sequestrata in Kenya dallo scorso 20 novembre. Nella sua abitazione trovato anche un kalashnikov e 100 munizioni. Proseguono, intanto, le indagini e le ricerche da parte di polizia e comuni cittadini.Continua a leggere

Rapimento Silvia Romano - in Kenya arrestato alto ufficiale del servizio parchi : La polizia kenyota ha arrestato un alto ufficiale del Kenya Wildlife Service, il servizio parchi, nell'ambito delle indagini sul Rapimento della volontaria italiana, Silvia Romano. Lo afferma l'emittente Ntv. Questo arresto segue quello di un sergente del KWS, Abdullahi Bille, e di suo fratello, sospettati di legami con i rapitori. Si ritiene che Silvia, rapita il 20 novembre scorso, sia prigioniera nella zona della contea meridionale di Tana ...

In Kenya alto ufficiale del servizio parchi arrestato per il rapimento di Silvia Romano : La polizia del Kenya ha arrestato un alto ufficiale del Kenya Wildlife Service, il servizio parchi, nell’ambito delle indagini sul rapimento della volontaria italiana, Silvia Romano. Lo scrive l’emittente kenyota Ntv sul proprio sito. ...

