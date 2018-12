Juventus | le immagini della serata natalizia condivise dai giocatori bianconeri sui social

Blastingnews

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ieri sera, la Juve si è ritrovata al Royal Park I Roveri per la tradizionale festa di Natale. Erano presenti tutti i dirigenti ia cominciare dal Presidente Andrea Agnelli che ha fatto gli onori di casa passando per Pavel Nedved e Fabio Paratici. La, dunque, ha voluto ritrovarsi per stare insieme e farsi gli auguri natalizi e ijuventini erano accompagnati dalle rispettive mogli e compagne. Molti dei calciatorihanno voluto condividere suile foto. Fra questi ci sono Sami Khedira, Leonardo Bonucci,mPaulo Dybala e Blaise Matuidi. Anche la stessa Juve tramite Instagram ha pubblicato l'immagine che ritrae Cristiano Ronaldo con il Presidente Andrea Agnelli e Pavel Nedved....