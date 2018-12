Juventus | contro lo Young Boys due dubbi di formazione | Cristiano Ronaldo titolare

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...

Calciomercato - oggi incontro Juventus-Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest'oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Volante della Polizia si ribalta dopo scontro con auto dei Primavera della Juventus : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato quest'oggi nel primo pomeriggio a Torino. Una Volante della Polizia, a bordo della quale viaggiavano due appartenenti alle forze dell'ordine, si è infatti completamente ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra automobile, a bordo della quale si è scoperto successivamente essere presenti diversi giovanissimi calciatori, attualmente in forze nella Primavera della Juventus. L'impatto, almeno ...

Juventus - si ferma Benatia : contro lo Young Boys uno tra Pjanic e Matuidi riposerà : Per la Juve, oggi, è già l'antivigilia della sfida contro lo Young Boys. Per questo motivo i bianconeri, in mattinata, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e prepararsi per il match di mercoledì sera. La Juventus, contro lo Young Boys, probabilmente farà qualche cambio di formazione anche perché sabato la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dal derby contro il Torino.

Juventus - stop per Benatia : non ci sarà contro lo Young Boys : Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della Juventus di mercoledì sera contro lo Young Boys, il difensore ha un problema al ginocchio Infiammazione al ginocchio destro, Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della sua Juventus contro lo Young Boys. Il difensore si è fermato durante l’allenamento odierno e dunque non sarà della partita mercoledì sera. Potrebbe dunque esserci una chance per Rugani dal primo ...

Juventus-Inter : Mandzukic fa volare i bianconeri contro i rivali : Se serviva ancora una prova di forza per confermare l'imbattibilità di questa Juventus, la risposta non si è fatta attendere. Venerdì sera, all'Allianz Stadium, si è disputato il derby d'Italia tra Juventus e Inter, una partita decisamente sentita da ambo le parti, basata su una storica rivalità che, negli anni, non ha mancato di generare polemiche e accuse reciproche. I bianconeri, in questo campionato, stanno volando, battendo numerosi record. ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Inter - tifosi infuriati con Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus : Continua a far discutere la sconfitta subita ieri contro la Juventus in casa Inter. I nerazzurri sono caduti all'Allianz Stadium grazie al gol di Mario Mandzukic, offrendo comunque una buona prova, risultando essere pericolosi soprattutto nel primo tempo con Roberto Gagliardini che, a tu per tu con Szczesny, ha colpito il palo, e con Icardi e Perisic che si sono ostacolati in area da posizione favorevole. Sul banco degli imputati è finito, però, ...

Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter. In corso Napoli-Frosinone : La Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter: 1-0 grazie al gol di Manzukic. Ora i bianconeri sono a più 11 in classifica sul Napoli che nel pomeriggio affronta il Frosinone ed è obbligato a ...

Juventus - contro l’Inter in arrivo il record d’incassi per lo Stadium in A : L'Allianz Stadium si veste a festa per il big match contro l'Inter: si va verso il nuovo record d'incassi in Serie A L'articolo Juventus, contro l’Inter in arrivo il record d’incassi per lo Stadium in A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

