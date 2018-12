Juve | vinci e tifa Italia ma senza esagerare

Juve - i quattro colpi che vuole Paratici per la squadra invincibile 2019/2020 : Isco , Pogba, de Ligt e anche Federico Chiesa, obiettivi per rendere la squadra numero uno al mondo.

Gianluca Vialli - l’affetto delle curve di Sampdoria e Juventus : “Vinci questa battaglia” : Dopo gli striscioni apparsi durante il match di Champions League contro il Valencia, i tifosi della Juventus continuano a far sentire il proprio sostegno al loro ex attaccante Gianluca Vialli, che ha recentemente raccontato della sua battaglia contro un tumore. “Hai combattuto per la nostra maglia. Forza Gianluca vinci questa battaglia”. Così recita il cartello mostrato dalla curva bianconera durante il match vinto a Firenze per 3-0 ...

Renzi : "Fiorentina - se vinci con la Juve salvi il campionato. Ci pensano Pjaca e Chiesa" : "Non immaginavo che Andrea Agnelli facesse il colpo Cristiano Ronaldo. Quando è stato ufficiale, l'ho chiamato per i complimenti. Da tifoso avversario irriducibile rosico, da amante del pallone dico ...

Tagliavento : 'Quel 'nel recupero vinciamo' di Inter-Juventus è ridicolo' : Poi, quello che non è successo in 30 anni è accaduto in 5 anni dove la tecnologia ha preso il sopravvento nel mondo del calcio. Gli arbitri sono tutti felici della tecnologia perché ora la ...

Pallone d’Oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Conte : 'Juventus armata invincibile. Futuro? Sono sereno' : Il tecnico salentino parla poi ai microfoni di Rai Sport del Var: ' La trovo una bella soluzione, dà serenità e tranquillità a chi gioca e al pubblico perché quando viene presa una decisione è stata ...

Pagelle Juventus : Muro Szczesny - che rivincita! Bentancur non si ferma più : Szczesny 7 Era nel mirino dei tifosi per i due gol incassati in Champions dal Manchester United, si prende una rivincita sul rigore di Higuain, deviato sul palo con la mano destra. Juve show: 2-0 al ...

Diretta/ Reggina Juve Stabia (risultato finale 1-1) streaming video e tv : nessun vincitore al 'Razza' : Diretta Reggina-Juve Stabia, info streaming video e tv Sportitalia: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, nona giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:45:00 GMT)

Manchester United-Juventus - Bolt : 'Pochi gol - vinciamo 1-0. Ronaldo? Sarà sempre il benvenuto qui' : Le parole di Bolt alla Gazzetta dello Sport. Van Nistelrooy giocatore preferito "Il giocatore che mi ha fatto innamorare dello United è Ruud van Nistelrooy " prosegue Bolt - poi ha segnato anche in ...

Juventus - Pjanic : 'Napoli? Se giochi bene e non vinci - hai perso tempo' : ... doppi passi e colpi di tacco, viene in mente subito Cristiano Ronaldo : 'Ma se guardi Ronaldo quando era a Manchester e poi a Ronaldo, che è diventato il miglior giocatore del mondo, puoi vedere che ...

Juve - Pjanic : 'Napoli? Se giochi bene e non vinci - perdi tempo. In Champions...' : Sono molto più affascinato dalla semplicità del gioco, perché è la cosa che rende questo sport così bello. Le cose più semplici spesso sono le più difficili. Non tutti riescono a farle. Ho avuto la ...