Juve | Alex Sandro convocato per lo Young Boys Poi titolare con il Torino?

Champions - Juve recupera Alex Sandro : TORINO, 11 DIC - La Juventus recupera Alex Sandro per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys. Il laterale sembra avere smaltito la contusione alla caviglia rimediata contro il Valencia, ...

Champions - Juve recupera Alex Sandro : ANSA, - TORINO, 11 DIC - La Juventus recupera Alex Sandro per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys. Il laterale sembra avere smaltito la contusione alla caviglia rimediata contro il ...

Torino-Juventus del 15 dicembre - probabili formazioni : in dubbio Khedira e Alex Sandro : Torino-Juventus è l’incontro di cartello del sedicesimo turno del campionato di serie A 2018/2019. Si affrontano infatti le squadre in prima e sesta posizione della graduatoria provvisoria, che daranno vita ad una stracittadina molto sentita e molto attesa. I padroni di casa sono reduci da una serie di gare senza sconfitte e si sono issati in un piazzamento che, se ottenuto al termine del campionato, darebbe il diritto a partecipare alla ...

Juve - Alex Sandro rinnova : ma tre club lo vogliono : Nonostante l'accordo raggiunto per il rinnovo di contratto, Alex Sandro continua a essere tra i giocatori più ricercati della Juventus . Come riporta Rai Sport , sono tre i club maggiormente interessati: Chelsea , Manchester United e PSG .

Juventus - Alex Sandro recuperato per lo Young Boys : le probabili formazioni : Quattordici vittorie su quindici in campionato e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Sul fronte serie A, per il momento, Allegri può dormire sonni tranquilli e concentrare così le sue ...

Juventus - in Champions League ci sarà turn-over : Alex Sandro potrebbe recuperare : Questa mattina, la Juve si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. I bianconeri hanno iniziato a mettere nel mirino il match di Champions League contro lo Young Boys. La Juventus, mercoledì, si presenterà in Svizzera con qualche novità di formazione anche perché sabato 15 dicembre i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno impegnati nel derby della Mole. Per questo motivo, contro lo Young Boys, i bianconeri faranno un po' di ...

Juventus - domenica di lavoro : Alex Sandro parzialmente in gruppo : TORINO - domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull' Inter , ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . ...

Juventus - domenica di lavoro : Alex Sandro parzialmente in gruppo : TORINO - domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull' Inter , ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . ...

Juve - non solo 5 milioni nel contratto di Alex Sandro : Secondo Rai Sport , non c'è solo un accordo da 5 milioni all'anno per Alex Sandro . La Juventus gli garantirà dei ricchi bonus fino al 2023 così da blindarlo ed evitare l'assalto del Man United.

Juventus - Alex Sandro 2023 : rinnovo vicinissimo : TORINO - Alex Sandro e la Juventus: il connubio è destinato a rinnovarsi nel tempo. Questione di pochi giorni e il prolungamento del contratto del terzino brasiliano sarà praticamente ufficiale. Di ...

Juve - Alex Sandro 2023 : fumata bianca : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Juventus, Allegri snobba il derby d'Italia Ronaldo-Icardi, che sfida! Allegri snobba l'Inter

Juventus-Inter - le probabili formazioni : Alex Sandro out - due dubbi per Spalletti : Le probabili formazioni di Juventus-Inter – Il big match di stasera tra Juventus e Inter alzerà il sipario sulla quindicesima giornata della Serie A. All’Allianz Stadium, i nerazzurri proveranno ad arrestare la marcia dei campioni d’Italia, ancora imbattuti in questo campionato. Allegri deve fare a meno di Alex Sandro, che verrà sostituito sulla fascia sinistra da De Sciglio. In mezzo, il terzetto composto da Bentancur, ...

Juventus - a sinistra fiducia ad Alex Sandro : il rinnovo è vicino : Alla fine, il proprietario della fascia sinistra bianconera sarà ancora lui. A dispetto delle voci di mercato che dalla scorsa estate volevano la Juventus alla ricerca di un nuovo terzino mancino, ...

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto per il rinnovo di Alex Sandro : La Juventus blinda Alex Sandro . È fatta per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, che firmerà fino al 2023. L'attuale contratto dell'ex giocatore del Porto era in scadenza nel 2020 e verrà ...