James Pallotta | la tentazione di vendere la Roma al re saudita | l' affare da 800 milioni

liberoquotidiano

: RT @GoalItalia: James Pallotta resta al comando della #Roma, nessuna intenzione di vendere ?? - M_P_8 : RT @GoalItalia: James Pallotta resta al comando della #Roma, nessuna intenzione di vendere ?? - Mediagol : #Roma, ultimatum di James Pallotta: a Plzen Di Francesco si gioca la panchina. La situazione - nista1927 : @_jo1d1v1s1on_ “Ho scherzato parlando di mercato, era solo humour americano che qualcuno non capisce” (James Pallot… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Insomma, la strategia delle plusvalenze, soprattutto, se non hai più un ds alla Walter Sabatini che è capace di scovare campioncini in giro per il mondo, rischia di trasformare lain una squadra ...