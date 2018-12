Jam | una favola di successo che Paul Weller chiude l' 11 dicembre 1982

Bob - Coppa del Mondo 2018-2019 : Francesco Friedrich parte con una doppietta - tra le donne Mariama Jamanka inizia vincendo : Il primo fine settimana della Coppa del Mondo di bob 2018/19 a Sigulda, in Lettonia, ci ha subito consegnato tre vittorie tedesche, due con Francesco Friedrich tra gli uomini, una con Mariama Jamanka tra le donne, ma gli spunti non sono mancati, dalla squalifica di Elana Meyers-Taylor, fino alla risposta di Oskars Kibermanis alla doppietta di Friedrich. Nella prima giornata di gare il successo, tra gli uomini, era andato a Francesco Friedrich, ...

NBA - LeBron James torna… rookie per una notte : l’errore sui fogli pre-partita è da matita rossa [FOTO] : Nei fogli pre-partita consegnati alla stampa, accanto al nome di LeBron James è stata piazzata una ‘R’ che sta a significare ‘rookie’: un errore che ha scatenato l’ilarità del Prescelto sui social Un errore alquanto curioso quello commesso nelle cartelle stampa pre-gara, consegnate ai giornalisti prima del match tra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. AFP/LaPresse Chi ha compilato quelle game notes infatti ...

NBA - che errore degli Spurs : LeBron James torna rookie per una sera : Episodio curioso prima della sfida tra i San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers. Nelle tradizionali "Game Notes" pre-partita, i fogli per la stampa pieni di statistiche e curiosità sulle due squadre ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

Jameson Street Sound 2018 - attitudine busker per una musica delle strade : ... e allora ecco che consiglio questo disco a loro, a chi fra uno stream e l'altro ha voglia di darsi a nuovi suoni, perdersi in un mix di folk, rock, country, brani quasi jammati e voci dal mondo . ...

L’ex WWE James Ellsworth accusato di aver mandato foto nudo ad una minorenne : spuntano gli screenshot [GALLERY] : Brutto guaio per L’ex stella della WWE James Ellsworth: una fan minorenne lo accusa, con tanto di screenshot come prova, di avergli inviato foto di nudo Nelle ultime ore, L’ex superstar della WWE James Ellsworth è finito al centro di una torbida vicenda. Una ragazza, che su Twitter risponde al nickname di ‘Kenzie @Kliqkid’, ha accusato James Ellsworth di averle inviato delle foto di nudo, consapevole che fosse minorenne (la ragazza in ...

Una turbina eolica da città vince il concorso internazionale James Dyson Award : Dai cambiamenti climatici alla povertà, i problemi globali richiedono sempre più soluzioni collaborative e cross-culturali. Originari rispettivamente di Cile e Kenya, Nicolas Orellana e Yaseen Noorani sono l’esempio di una nuova era di talenti che lavorano insieme per sviluppare tecnologie capaci di affrontare problemi condivisi. Entrambi studenti del Master in International Innovation presso la Lancaster University hanno ideato O-Wind Turbine, ...

NBA – Irving attacca Jamal Murray : “quella stronzata non doveva farla - ecco perchè ho tirato la palla in tribuna” : Animi caldi nel finale della partita fra Nuggets e Celtics: Kyrie Irving critica Jamal Murray dopo il tiro nei secondi finali a partita già chiusa Momenti di tensione al Pepsi Center di Denver, durante la sfida tra Nuggets e Celtics. Protagonisti di una particolare diatriba, avvenuta dopo il suono della sirena, sono stati Kyrie Irving e Jamal Murray, dopo che la guardia dei Nuggets ha provato a segnare, negli ultimi secondi del quarto ...

LeBron James spezza una lancia a favore di Tyronn Lue dopo il licenziamento : “il titolo 2016 è anche merito suo” : LeBron James spezza una lancia a favore di Tyronn Lue dopo il licenziamento da head coach dei Cleveland Cavaliers: il neo giocatore dei Lakers ricorda il ruolo di coach Lue nel titolo vinto dai Cavs nel 2016 Domenica scorsa i Cleveland Cavaliers, alla luce delle 6 sconfitte subite in altrettante partite di regular season, hanno deciso di esonerare coach Tyronn Lue. dopo due anni e mezzo passati sulla panchina dei Cleveland Cavaliers, coach ...

Leo Gassman canta Broken Strings di James Morrison ai Live Show - una rockstar con la faccia da bravo ragazzo (video) : Leo Gassman canta Broken Strings di James Morrison nel corso del primo Live Show di X Factor 2018, in diretta giovedì 25 ottobre. Prima prova più che superata per il giovane artista, figlio d'arte. Leo Gassman è infatti il figlio di Alessandro Gassman ma ha convinto il pubblico sin dalle Audizioni del programma per il suo carisma e la sua vocalità oltre che per le sue doti interpretative. Leo Gassman ha raggiunto la fase dei Live Show e fa ...

Jamal Khashoggi - Riad : giornalista morto a seguito di una colluttazione : Dal Libano il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'ha invitata a prendere una decisione "coraggiosa" e porre fine alla guerra in Yemen, sostenendo che "l'immagine nel mondo dell'Arabia Saudita è al ...

Halloween - una clip dell’horror col ritorno di Jamie Lee Curtis : Quaranta anni dopo è tempo di resa dei conti per Laurie Strode e Michael Myers. La sopravvissuta e l’assassino, che la notte di Halloween di quattro decenni prima aveva provocato un carneficina, tornano a scontrarsi nell’atto finale in un horror che taglia i ponti con gli episodi successivi al film del 1978. A indossare i panni dei protagonisti sono gli interpreti originali: Jamie Lee Curtis nelle vesti di una donna che rivive le paure ...

Mercato NBA - Jamal Crawford verso una nuova esperienza : tutti i dettagli : Jamal Crawford in trattativa con i Suns per tornare in campo dopo una lunga estate da free agent molto appetito Jamal Crawford, vera trottola nella NBA, sta per accasarsi in una nuova franchigia. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dagli USA infatti, la guardia free agent avrebbe avuto un colloquio con i Phoenix Suns, una franchigia in rampa di lancio dopo aver scelto alla numero 1 dello scorso draft. Jamal Crawford potrebbe ...

Nyt - Jamal Khashoggi fatto a pezzi con una sega - su ordine di Riad. "Come in Pulp Fiction" : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l'edificio da agenti dei servizi di Riad, "come nel film Pulp Fiction". I suoi resti sarebbero quindi stati portati fuori nascosti dentro un minivan nero. Lo sostiene una fonte investigativa turca, citata dal New York Times.Un omicidio su ordine di Riad, quindi, riferiscono due ...