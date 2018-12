Istat | calano le retribuzioni nel settore privato | 13 | 97 euro l' ora nel 2016

Istat - dati sul lavoro in peggioramento. Risale la disoccupazione - calano gli occupati : Il tasso di disoccupazione a settembre Risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a settembre 2017 il tasso di disoccupazione è diminuito di 1,1 punti. Le persone in cerca di lavoro sono 2.613.000 in aumento di 81.000 unità (+3,2%) rispetto ad agosto e in calo di 288.000 unità su settembre 2017.Il tasso di disoccupazione cresce di 0,3 punti ...

Istat : “A settembre calano occupati stabili - salgono quelli a termine. Torna oltre il 10% il tasso di disoccupazione” : Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A settembre, stando alla nota flash dell’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Gli occupati sono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) ...