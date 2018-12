Inter-PSV Eindhoven 1-1 | Champions League | nerazzurri eliminati | addio qualificazione

Highlights Inter-PSV 1-1 : Pagelle e tabellino del match : INTER PSV FORMAZIONI UFFICIALI – L’Inter di Spalletti era obbligata a vincere, ma così non succede. Asamoah in difesa perde palla sul pressing di Bergwijn, che si accentra e mette in mezzo il pallone per Lozano, che di testa supera Handanovic per il vantaggio PSV. Nel secondo tempo l’Inter riparte in attacco e, dopo numerosi tentativi, […] L'articolo Highlights Inter-PSV 1-1: Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Inter - il destino ti sfugge di mano : il PSV condanna i nerazzurri all’Europa League mentre il Tottenham fa l’impresa : Un pareggio non basta all’Inter per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League: i nerazzurri non riescono ad imporsi sul PSV e retrocedono in Europa League Una sfida decisiva, davvero importante, quella di questa sera tra Inter e PSV, talmente importante che forse la squadra nerazzurra non è riuscita a gestire bene la pressione. Il team di Spalletti non è riuscito a fare la voce grossa, nonostante un buon inizio, ...

Inter-Psv 1-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/23 Spada/LaPresse ...

Inter-Psv 1-1 - l’errore di Asamoah complica la vita ai nerazzurri : sarà solo Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/23 Spada/LaPresse ...

Inter-Psv 1-1 La Diretta Pari di Icardi : L'Inter di Luciano Spalletti si è complicata la vita in vista della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League perdendo a Wembley due settimane fa al cospetto del Tottenham, ma conserva ...

Highlights Inter-PSV Eindhoven 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Icardi non basta - nerazzurri eliminati : L’Inter ha pareggiato contro il PSV Eindhoven per 1-1 e non è così riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri dovevano vincere visto il pareggio tra Barcellona e Tottenham, sono passati in svantaggio a causa del gol di Lozano scaturito da un errore di Asamoah ma poi una grande incornata di Icardi su assist di Politano aveva rimesso in carreggiata i ragazzi di Luciano Spalletti. ...

Inter-Psv 1-1 - nerazzurri eliminati. Il pari non basta - passa il Tottenham. Napoli ko ad Anfield - passa il Liverpool : Emozioni e rimpianti a San Siro: Icardi risponde a Lozano. La beffa nei minuti finali quando gli Spurs al Camp Nou agganciano il Barcellona

Inter-Psv LIVE : Icardi! Pareggio dei nerazzurri [FOTO e VIDEO] : 1/23 Spada/LaPresse ...

VIDEO Gol Icardi - Inter-PSV Eindhoven 1-1 : colpo di testa del capitano - i nerazzurri vogliono gli ottavi di Champions League! : Un gol che riapre le speranze, quando tutto sembrava perso: al 72′ a San Siro si accende la luce ed esplode il pubblico. Chi se non il capitano Mauro Icardi? L’argentino spizza di testa un fantastico cross di Politano e mette a segno la rete del momentaneo 1-1 dell’Inter con il PSV Eindhoven nel match che potrebbe far volare i nerazzurri agli ottavi di finale. Inter-PSV Eindhoven 1-1 (Mauro Icardi 72′) Gol del Inter, lo ...

Champions League – Icardi regala una speranza all’Inter : il gol di Maurito contro il PSV [VIDEO] : Mauro Icardi spiazza Zoet: è dell’attaccante argentino la rete che sblocca il match e porta in parità la sfida di Champions tra Inter e PSV L’Inter e tutti i suoi tifosi hanno vissuto 60 minuti di agonia: il tempo trascorso dalla rete di Lozano, che ha portato in vantaggio il PSV al San Siro dopo 13 minuti di gioco dell’ultima partita della fase a gironi di Champions League fino alla rete del pareggio dell’Inter è ...

Inter-Psv LIVE : Icardi! Pareggio dei nerazzurri [VIDEO] : 73′ – Icardi! Pareggio DELL’INTER! Traversone splendido di Politano sul secondo palo, movimento da vero rapace di Icardi e colpo di testa che non lascia scampo a Zoet. Icardi The skipper gets the goal Inter were looking for! #InterPSV 1-1 . #ChampionsLeague pic.twitter.com/pQqAksH9be — Stereo Serie A (@StereoSerieA) 11 dicembre 2018 69′ – Inter a trazione anteriore: Lautaro rileva Asamoah. Perisic ...

Inter-Psv LIVE : Borja spreca da ottima posizione [VIDEO] : 65′ – Brozovic! Ancora Icardi a lavorare un pallone per un compagno: Brozovic arriva in corsa ma manda altissimo. 60′ – Borja Valero! Mischia in area ospite, poi sponda di Icardi per lo spagnolo che strozza la conclusione. 56′ – Keita sostituisce Candreva. 53′ – Politano! Si accentra e calcia trovando la risposta scomposta di Zoet. 52′ – Secondo ammonito del match: si tratta di ...