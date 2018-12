Inter-Psv 0-0 La Diretta Spalletti cerca la qualificazione

Inter-Psv LIVE - palo di Perisic. Intanto Barça in vantaggio : 6′ – D’Ambrosio! Asamoah ancora al cross e colpo di testa conseguente del terzino, che finisce a lato. Intanto IL BARCELLONA È IN vantaggio AL “CAMP NOU”. 5′ – Perisic! Brozovic recupera la sfera e serve Icardi. Il centravanti argentino effettua un gran servizio per Perisic, che arriva in corsa e colpisce di testa: Zoet tocca e il pallone finisce sul palo. 4′ – Asamoah! Il laterale ...

LIVE Pagelle Inter-Psv Eindhoven 0-0 - i voti in tempo reale : Ultimo appuntamento per quanto riguarda il Girone B della Champions League di calcio 2018-2019: a San Siro un’Inter agguerrita attende il PSV e va a caccia della vittoria per poter sognare il passaggio del turno. OASport vi propone le Pagelle LIVE di Inter-Psv, match valido per la sesta giornata della Champions League di calcio: voti in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon ...

Inter-Psv LIVE - match iniziato : nerazzurri subito in pressione : 1′ – Calcio d’inizio! Candreva subito al cross. Blocca Zoet. 20:57 – Squadre in campo. Parte l’inno della Champions! 20:45 – Lieve problema muscolare al quadricipite per Marcelo Brozovic, che ha richiesto l’intervento dello staff medico. Il croato è stato massaggiato dal fisioterapista e potrebbe aver rassicurato tutti chiedendo di scendere comunque in campo. Minuti concitati a “San ...

Inter-Psv LIVE : le scelte dei due allenatori : Inter-Psv LIVE – Siamo ancora a dicembre, ma quella di stasera assume già i connotati della cosiddetta partita dell’anno per l’Inter. Un po’ quello che ha rappresentato l’ultimo match della scorsa stagione contro la Lazio, con la differenza che ancora mancano oltre cinque mesi prima delle vacanze estive. Un eventuale passaggio del turno, comunque legato al match tra Barcellona e Tottenham, aiuterebbe i ...

Inter-Psv alle 21 La Diretta Spalletti cerca la qualificazione : L'Inter di Luciano Spalletti si è complicata la vita in vista della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League perdendo a Wembley due settimane fa al cospetto del Tottenham, ma conserva ...

Inter Psv Eindhoven LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Inter, 4-3-3,: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti PSV, 4-3-3,: Zoet; Dumfries, ...

Inter-Psv - le formazioni ufficiali : panchina per Lautaro e Nainggolan - l’ex Sainsbury titolare : Inter-Psv, le formazioni ufficiali – Alla fine la scelta di Luciano Spalletti è ricaduta su Candreva, che avrà il compito di fare da collante tra centrocampo e attacco in un 4-3-3 trasformabile in 4-2-3-1. Asamoah resta sulla linea difensiva con D’Ambrosio sulla corsia opposta. Più o meno confermata la formazione del Psv, che propone l’ex nerazzurro Sainsbury al centro della difesa. Inter (4-3-3): Handanovic; ...

Inter-PSV Eindhoven - le formazioni ufficiali : Candreva a centrocampo : INTER PSV formazioni ufficiali – Dentro o fuori. Stasera l’Inter si gioca con il Psv a San Siro gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Vincere e guardare a Barellona dove il Tottenham non deve prendere punti. “Noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita – ha detto Spalletti alla vigilia – “Non possiamo commettere errori […] L'articolo Inter-PSV Eindhoven, le formazioni ufficiali: Candreva ...

Inter-PSV Eindhoven : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Inter-PSV Eindhoven, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

