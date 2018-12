Inter | Marotta si sbilancia | Fiducioso per la Champions League

Inter-Psv - Marotta ancora distaccato : “Tifo per le italiane - fiducia nel Barça” : Presente al Coni per partecipare al premio Andrea Fortunato, il dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato: “Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l’en plein” agli ottavi di finale di Champions League. “fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì, ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere“. La squadra nerazzurra, oltre a dover battere il Psv, deve ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il primo colpo di Marotta : In casa Inter comincia a delinearsi la strategia da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Lo stesso direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che si stanno già valutando i possibili rinforzi, soprattutto per la prossima estate quando la società nerazzurra sarà finalmente libera dai paletti imposti dall'Uefa con il fair play finanziario. A gennaio, invece, il ...

Inter - settimana decisiva : prima il Psv - poi Marotta - Calcionews24 : ... poi l'arrivo di Beppe Marotta Dopo il ko di venerdì contro la Juventus, l'Inter di Luciano Spalletti è attesa da una settimana decisiva come sottolinea il Corriere dello Sport: domani la sfida ...

L'Inter e il modello Marotta : una regia unica tra mercato e politica : Dalla politica sportiva al mercato, la sua specialità: Marottaa è un dirigente che ha sempre saputo gestire tutti i settori di una società. E non di una qualsiasi, ma di quella che ha dominato e ...

Inter : Marotta ha in pugno Barella : Secondo il Corriere dello Sport Marotta è già tornato a bussare alla porta di Giulini per Barella cercando di sfruttare i buoni rapporti ed evitare la concorrenza di club come Monaco, Atletico Madrid,...

Juventus - Allegri : “Ho grande rispetto per l’Inter. Marotta? Gli sono riconoscente” : “Più che un segnale al campionato, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, ma non sarà facile. L’Inter è in un ottimo momento, a Roma ha disputato una bella partita, è una squadra di valori tecnici, ho un grande rispetto. Le scintille con Spalletti in passato? È un grande allenatore, lo ha dimostrato e continua anche ora. Ma io e lui staremo fermi in panchina, in campo andranno altri“. Così l’allenatore ...