Inter e Napoli | che disastro | per entrambe sarà Europa League

Napoli - è come il 2013 : girone da protagonista ed eliminazione immeritata in un gruppo di ferro - l’Inter invece sbaglia un ‘rigore a porta vuota’ [DETTAGLI] : Si sono concluse le prime partite valide per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Napoli ed Inter, entrambe eliminate. Saluta la competizione ma a testa altissima la squadra di Carlo Ancelotti, altra prestazione fantastica per gli azzurri ad Anfield, un campo difficilissimo e caldissimo per qualsiasi squadra. Il Napoli ha giocato con coraggio ed è stato condannato da un errore del portiere ...

Champions League - Napoli e Inter fuori : agli ottavi vanno Liverpool e Tottenham : Eliminate e retroscesse in Europa League. Serata amara per le due italiane che si giocavano il passaggio del turno in Champions: all’Inter non basta il pareggio con il Psv, perché in contemporanea il Tottenham fa uno a uno con il Barcellona. Bastava un pareggio al Napoli, che invece perde per uno a zero col Liverpool e si fa superare dal Psg, vincitore contro la Stella Rossa. Nonostante a 90 minuti dalla fine fossero i partenopei ad essere ...

Inter e Napoli salutano la Champions : Inter-PSV 1-1 Svanisce il sogno Champions per l'Inter che si risveglia in Europa League. Non basta il gol di Icardi in rimonta e non basta nemmeno il favore del Barcellona, che ferma il Tottenham: i ...

Europa League - sorteggio sedicesimi con Napoli e Inter : data - programma - orario e tv : Lunedì 17 dicembre (ore 13.00) si svolgerà il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La seconda competizione continentale per importanza è giunta alla fase a eliminazione diretta, le 32 squadre rimaste in corsa sono pronte per conoscere gli avversari di questo turno: 24 formazioni si sono qualificate dalla fase a gironi, 8 sono invece retrocesse dalla Champions League. Tra quest’ultime anche Inter ...

Champions League : Inter e Napoli sono fuori : Non basta il pareggio 1-1 ai nerazzurri contro il PSV Eindhoven mentre i partenopei perdono 1-o in casa del Liverpool -

Napoli e Inter sono fuori dalla Champions League : Il Napoli e l'Inter sono fuori dalla Champions. La squadra di Ancelotti ha perso ad Anfield in casa del Liverpool. Decide un gol di Salah nel primo tempo. fuori anche l'Inter, che pareggia con il Psv Eindoven dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Il gol di Icardi illude i neroazzurri che però escono dalla competizione per il pareggio tra Tottenham e Barcellona, che penalizzano la squadra di Spalletti per ...

Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League : Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League. L’Inter ha pareggiato 1-1 col PSV Eindhoven ed è arrivato terzo nel suo girone dietro a Barcellona e Tottenham. Il Napoli ha perso 1-0 in casa del Liverpool, concludendo al terzo posto

Inter-Psv 1-1 - nerazzurri eliminati. Il pari non basta - passa il Tottenham. Napoli ko ad Anfield - passa il Liverpool : Emozioni e rimpianti a San Siro: Icardi risponde a Lozano. La beffa nei minuti finali quando gli Spurs al Camp Nou agganciano il Barcellona

Champions - eliminate Napoli e Inter : 23.00 Nottata di streghe per Napoli e Inter. Entrambe lasciano la Champions League e retrocedono in Europa League. Il Napoli cade ad Anfield 1-0. Gol partita per il Liverpool di Salah al 34'. Un risultato che, unito al successo del Psg a Belgrado, relega al terzo posto i partenopei.Stessa posizione dell'Inter, che non è riuscita a superare a San Siro il fanalino di coda Psv. Pari 1-1 con vantaggio olandese di Lozano (13') e gol di Icardi ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore Interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : Napoli spettatore Interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

Champions : Inter e Napoli a caccia della qualificazione : Stasera alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - E' il giorno di Inter e Napoli che stasera alle 21 affronteranno rispettivamente Psv Eindhoven e ...

Youth League - Napoli travolto a Liverpool. Inter - tris e speranza : ROMA - Finisce con una goleada sul groppone l'avventura del Napoli in Youth League: i ragazzi di Baronio - già eliminati - sono stati travolti 5-0 a Liverpool dai pari età inglesi e hanno chiuso il ...

Champions League 2018/19 : solo su Sky la decisiva serata di Inter e Napoli : Liverpool-Napoli La fase a gironi della Uefa Champions League 2018/19 arriva all’ultima e decisiva giornata, che stabilirà le sedici squadre che accederanno agli ottavi. Tra queste, contano di esserci anche Inter e Napoli, impegnate rispettivamente in casa contro gli olandesi del PSV Eindhoven e in trasferta contro gli inglesi del Liverpool. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono in esclusiva su Sky. Champions League ...