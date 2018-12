Innovazione | dottoranda pisana progetta il tablet braille per non vedenti

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Gemma Carolina Bettelani, 26 anni, di Sarzana, è tra i quattro vincitori del programma internazionale “Innovation in Haptics Research”, che prevede un finanziamento a studenti di dottorato che propongono progetti innovativi nel campo dell’aptica, la scienza che studia il senso del tatto.al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, la studentessa svolge il suo lavoro al Centro di Ricerca dell’Università di Pisa “E.Piaggio”, che da anni vanta un gruppo di ricerca all’avanguardia sullo studio e la riproduzione del senso del tatto in dispositivi artificiali e nella realtà virtuale.Il progetto selezionato tra i vincitori del programma si chiama READABLE (Reliable ElectromAgnetic DynAmic), e prevede la realizzazione di un dispositivodinamico e portatile per permettere la lettura ai non“Nel mondo ci sono 285 milioni di persone ipo, di ...