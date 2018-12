Incidente Circumvesuviana sulla linea Napoli-Baiano | tre feriti

Blastingnews

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il rumore dello stridere dei freni del convoglio, poi il boato dell'impatto e, per finire, le sirene dell'ambulanza del pronto soccorso 118 giunta per soccorrere le persone ferite. Una domenica sera piuttosto movimentata nella città mandamentale di, piccolo centro abitato della provincia di Avellino. Lo storico capodellatrattaè diventato teatro di un sinistro ferroviario con conseguenze fortunatamente di lieve entità, ma l'poteva sfociare in una vera e propria tragedia.Il racconto dei fatti Erano le ore 19.50 circa di domenica 9 dicembre 2018. Il convoglio ferroviario dell'azienda E.A.V. (Ente Autonomo del Volturno) proveniente dal capoluogo partenopeo, giunto nella stazione capodi, non ha arrestato in tempo la corsa, forse a causa di un guasto all'impianto frenante oppure per un attimo di distrazione ...