Inchiesta fondi Lega | M5S | Salvini non minimizzi sul caso Centemero

Fondi della Lega - M5s attacca : "Salvini chiarisca sull'Inchiesta" : Il caso Centemero piomba sull'esecutivo gialloverde alle prese con la manovra economica e le resistenze dell'Unione europea. Non appena la procura di Bergamo ha acceso i fari sulla nuova gestione ...

Nuova Inchiesta a Bergamo sui fondi della Lega : "Indagato il tesoriere Centemero" : La procura di Bergamo sta conducendo un'indagine sui conti della Lega, relativa questa volta alla gestione recente di Matteo Salvini e del tesoriere Giulio Centemero. A rivelarlo il quotidiano 'La Stampa', secondo cui l'inchiesta sarebbe Legata al finanziamento di 250mila euro versato dal costruttore Luca Parnasi all'associazione 'Piu' Vocì, che è stata più volte accostata alla Lega.L'associazione ha sede proprio a Bergamo, ...

Guai in vista per i sovranisti tedeschi : la leader sotto Inchiesta per fondi neri : La Procura di Costanza ha informato la leader dell’Afd Alice Weidel dell’avvio di un’inchiesta nei suoi confronti per la vicenda dei presunti fondi neri provenienti dalla Svizzera. Con questa nuova svolta, il caso si fa sempre più scomodo per il partito dell’ultradestra tedesca. L’ipotesi di reato è la violazione della legge sul finanziamento dei partiti. La Procura ha scritto alla stessa capogruppo ...

La truffa delle residenze per i fondi di Amatrice : Inchiesta su 200 romani : False residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi 'avvisi di conclusione delle indagini' per i reati di truffa e falso finalizzato ...

BBC ha pubblicato un’Inchiesta molto approfondita sull’uso di armi chimiche in Siria : BBC ha pubblicato un’inchiesta sugli attacchi chimici compiuti in Siria negli ultimi quattro anni, cioè da quando il dittatore Bashar al Assad promise di distruggere tutto il suo arsenale chimico. L’inchiesta di BBC ha confermato almeno 106 attacchi chimici su The post BBC ha pubblicato un’inchiesta molto approfondita sull’uso di armi chimiche in Siria appeared first on Il Post.

Giornalista uccisa in Bulgaria - arrestato un romeno. E la procura avvia un'Inchiesta su fondi Ue : C'è una svolta nelle indagini sul caso dell'omicidio della Giornalista bulgara Viktoria Marinova . È stato infatti arrestato un cittadino romeno con passaporto della Moldavia, secondo quanto riferisce ...