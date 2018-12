Incendio tmb Roma | ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’ Operai Ama

Incendio tmb di Roma - i consigli dei medici per neutralizzare la nube tossica : "Chiudete finestre e proteggete bambini e malati" : Restare a casa, finestre chiuse, e se si è costretti ad uscire evitare di correre o di andare in bicicletta per ridurre al minimo l'inalazione di sostanze che potrebbero essere pericolose per la salute. In attesa di conoscere la natura dei fumi che si sono sviluppati durante l'Incendio di via Salaria, a Roma, nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama, i medici consigliamo di mettere al riparo le persone più a rischio: i ...