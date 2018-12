Incendio tmb di Roma | i consigli dei medici per neutralizzare la nube tossica

huffingtonpost

: Incendio nel contestato impianto di trattamento rifiuti #Tmb dell'#Ama in via Salaria a Roma. Le immagini del rogo… - RaiNews : Incendio nel contestato impianto di trattamento rifiuti #Tmb dell'#Ama in via Salaria a Roma. Le immagini del rogo… - ilfoglio_it : Il video dei Vigili del Fuoco dell'incendio del #TmbSalario. Brucia l'immondizia. Il caos della spazzatura a Roma e… - giornalettismo : L'incendio al #TmbSalario è tutt'altro che risolto. @christianraimo, assessore del #MunicipioIII è sul posto: 'Vedo… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Restare a casa, finestre chiuse, e se si è costretti ad uscire evitare di correre o di andare in bicicletta per ridurre al minimo l'inalazione di sostanze che potrebbero essere pericolose per la salute. In attesa di conoscere la natura dei fumi che si sono sviluppati durante l'di via Salaria, a, nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama, iamo di mettere al riparo le persone più a rischio: i bambini, soprattutto quelli più piccoli, ma anche le persone che soffrono di malattie respiratorie.Stefano Nardini, presidente della Società italiana di pneumologia spiega che quando accaduto sta provocando un aggravamento acuto dell'inquinamento, e ciò si tradurrà nell'irritazione delle vie bronchiali e polmonari. Prioritario è quindi, afferma l'esperto, evitare il possibile l'esposizione, con finestre chiuse ...