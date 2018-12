Incendio Roma - la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche - : Da tempo gli abitanti delle zone vicino a via Salaria 981 protestano per i cattivi odori. Le critiche alla struttura sono aumentate dopo una relazione di bocciatura dell'Arpa del Lazio: "Vi sono ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - pneumologo : “Il fumo del rogo irritante soprattutto per i malati cronici” : “Il fumo e le particelle contenute sono composti da varie sostanze e prodotti della combustione, e sono sempre irritanti per le vie aeree. Questo vale per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha malattie croniche come asma, bronchite o Bpco: in questi pazienti il fumo diventa un fattore scatenante l’infiammazione, in conseguenza della quale possono comparire peggioramento e riacutizzazione dei disturbi respiratori“: lo ha ...

Incendio al Tmb Salario - a Roma è già emergenza rifiuti. Impianti al collasso - corsa contro il tempo : Duecento compattatori in coda a Rocca Cencia e a Malagrotta per smaltire i rifiuti destinati alla struttura andata a fuoco. E adesso Ama ha urgente bisogno di trovare altre piazzole di stoccaggio

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Roma - maxi-Incendio del deposito di rifiuti Ama : la colonna di fumo denso e nero vista dall’elicottero dei vigili del fuoco : Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria a Roma. Dal rogo si sono sviluppate fiamme e una colonna di fumo denso alta decine di metri visibile a chilometri di distanza. Nelle immagini girate dall’elicottero dei vigili del fuoco si vede quanto sia importante la colonna. L'articolo Roma, maxi-incendio del deposito di rifiuti Ama: la colonna di fumo denso e nero ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Roma - Incendio al Tmb Salario : la zona nord della città avvolta da una densa nube di fumo : Nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sono intervenute 12 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e per effettuare le operazioni di smassamento dei rifiuti. fumo e un forte odore di bruciato hanno invaso il quadrante nord est della Capitale

Incendio tmb Roma - ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’. Operai Ama : ‘Avvertito scoppio prima del rogo’ : La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o ...

Incendio tmb di Roma - i consigli dei medici per neutralizzare la nube tossica : "Chiudete finestre e proteggete bambini e malati" : Restare a casa, finestre chiuse, e se si è costretti ad uscire evitare di correre o di andare in bicicletta per ridurre al minimo l'inalazione di sostanze che potrebbero essere pericolose per la salute. In attesa di conoscere la natura dei fumi che si sono sviluppati durante l'Incendio di via Salaria, a Roma, nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama, i medici consigliamo di mettere al riparo le persone più a rischio: i ...

Incendio in impianto rifiuti - Legambiente Lazio : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile - un disastro ambientale” : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile, un disastro ambientale. La discarica del Salario, come è ormai diventato il Tmb da tempo, andava chiusa come chiedono cittadini, comitati e associazioni del territorio“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, in riferimento all’Incendio divampato al Tmb Salario di Ama a Roma. “Tante promesse pre-elettorali da tutti, ma nessuno ha mai avviato un cambio ...

Roma - Incendio in impianto rifiuti sulla Salaria : prime misurazioni di Arpa - “nessun valore fuori norma” : “Le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle tre centraline vicine al Tmb Salario non registrano valori fuori norma per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria“: lo ha reso noto la Regione Lazio. “Le tre centraline della rete fissa di monitoraggio più vicine all’impianto sono: Bufalotta, Villa Ada, Francia. I dati orari dei parametri di biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo e ...

Roma - Incendio in un deposito rifiuti : Il presidente del III municipio: «L’impianto dell’Amia è obsoleto, va chiuso». La Capitale sotto una coltre di fumo

Roma - Incendio nel deposito di rifiuti : la nube di fumo vista dall'alto : Vasto incendio in un deposito di rifiuti dell'Ama in via Salaria a Roma. Sul posto dalle 4.30 di questa mattina 12 squadre di vigili del fuoco, 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in ...