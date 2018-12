Incendio in impianto rifiuti a Roma | pneumologo | “Il fumo del rogo irritante soprattutto

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Incendio in impianto rifiuti - Legambiente Lazio : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile - un disastro ambientale” : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile, un disastro ambientale. La discarica del Salario, come è ormai diventato il Tmb da tempo, andava chiusa come chiedono cittadini, comitati e associazioni del territorio“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, in riferimento all’Incendio divampato al Tmb Salario di Ama a Roma. “Tante promesse pre-elettorali da tutti, ma nessuno ha mai avviato un cambio ...

Roma - Incendio in impianto rifiuti sulla Salaria : prime misurazioni di Arpa - “nessun valore fuori norma” : “Le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle tre centraline vicine al Tmb Salario non registrano valori fuori norma per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria“: lo ha reso noto la Regione Lazio. “Le tre centraline della rete fissa di monitoraggio più vicine all’impianto sono: Bufalotta, Villa Ada, Francia. I dati orari dei parametri di biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo e ...

Roma - Incendio in impianto rifiuti : “Si valuta l’ipotesi scuole chiuse” : “Si sta valutando un’ordinanza della sindaca di chiusura delle scuole nel raggio di 500 metri“: lo ha dichiarato Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma, in riferimento all’incendio divampato nell’impianto Tmb Ama di via Salaria. “C’e’ una situazione di crisi ambientale dovuta all’incendio ma non ci sono rischi imminenti per la salute della popolazione e questo lo dice ...

Incendio in impianto di rifiuti a Roma - Ispra : attiva centralina per rilevazione della diossina : “Sono in funzione le centraline fisse e anche una centralina mobile per l’eventuale rilevazione della presenza di diossina. Ovviamente la priorita’ in questo momento e’ spegnere l’Incendio e su questo i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti. Probabilmente si e’ riusciti a limitare le fiamme soltanto alla parte di rifiuti indifferenziati, anche se sono ancora notizie provvisorie“: lo ha reso noto ...

Incendio al Tmb - Bordoni : «Impianto vecchio e pericoloso. Amministrazione M5S - mancano i fatti» : ...un quartiere ed ora questo Incendio con altissime colonne di fumo che si alzano scure in cielo' - si legge nella nota di Bordoni - 'Mentre l'assessore Montanari parla di 'rifiuti zero' ed 'economia ...

Nube nera su Roma - Incendio nell'impianto rifiuti di via Salaria : Roma,, askanews, - La parte Nordest di Roma si è svegliata sotto una Nube nera. Un vasto incendio è divampato in un deposito nell'impianto TMB, trattamento meccanico-biologico, dell'Ama su Via Salaria.

Incendio all'impianto per trattare i rifiuti a Roma : Dalle prime luci dell’alba una nuova tragedia si sta abbattendo sul nostro paese; questa volta ad essere al centro dell’attenzione mediatica e non è il centro per il trattamento dei rifiuti Romani sito in via Salaria 907 (periferia nord-orientale di Roma). Secondo gli inquirenti, l’Incendio sarebbe iniziato intorno alle quattro e mezza del mattino all’interno di un capannone adibito al trattamento meccanico – biologico dei rifiuti e che conta ...

Roma : dopo Incendio Tmb Salario fumo avvolge quartieri limitrofi impianto : Roma – Un’immensa nube di fumo sta avvolgendo i quartieri limitrofi a quelli dell’impianto Tmb Salario, dove questa notte si e’ sviluppato un incendio. L’odore acre sta interessando in particolare le zone Trieste-Salario, Africano e Montesacro, con grande preoccupazione dei residenti. La nube e’ visibile da diverse parte della citta’ e sta facendo il giro dei social, oltre che delle chat di WhatsApp, ...

Incendio in impianto in via Salaria : a Roma si raccoglie l’8% dell’immondizia nazionale : A Roma si raccoglie l’8% dell’immondizia nazionale per un totale di 2,33 milioni di tonnellate ma con appena il 45% di raccolta differenziata. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ispra in relazione al vasto Incendio divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria a Roma. Nonostante il calo nella produzione di spazzatura sia a livello locale che nazionale (29,6 milioni ...

Maxi Incendio a Roma - a fuoco impianto rifiuti sulla Salaria : Vigili del fuoco al lavoro da ore per domare le fiamme. Un'alta colonna di fumo e odore acre avvertito anche in centro città