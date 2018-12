Incendio al Tmb Salario | a Roma è già emergenza rifiuti Impianti al collasso | corsa

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Incendio Tmb Salario - Costa e Raggi contestati : "Vergognatevi" : 'Vergognatevi', 'Non avete fatto nulla'. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. Oltre a loro, allo stabilimento dove stamattina è divampato un Incendio che ha ridotto in cenere quintali di rifiuti, è presente anche il prefetto Paola Basilone.Proprio Costa, durante la conferenza stampa, ha ...

Roma - Incendio al Tmb Salario : la zona nord della città avvolta da una densa nube di fumo : Nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sono intervenute 12 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e per effettuare le operazioni di smassamento dei rifiuti. fumo e un forte odore di bruciato hanno invaso il quadrante nord est della Capitale

Incendio Tmb Roma - ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’. Operai Ama : ‘Avvertito scoppio prima del rogo’ : La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o ...

Incendio Tmb di Roma - i consigli dei medici per neutralizzare la nube tossica : "Chiudete finestre e proteggete bambini e malati" : Restare a casa, finestre chiuse, e se si è costretti ad uscire evitare di correre o di andare in bicicletta per ridurre al minimo l'inalazione di sostanze che potrebbero essere pericolose per la salute. In attesa di conoscere la natura dei fumi che si sono sviluppati durante l'Incendio di via Salaria, a Roma, nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama, i medici consigliamo di mettere al riparo le persone più a rischio: i ...

Incendio al Tmb - Bordoni : «Impianto vecchio e pericoloso. Amministrazione M5S - mancano i fatti» : ...un quartiere ed ora questo Incendio con altissime colonne di fumo che si alzano scure in cielo' - si legge nella nota di Bordoni - 'Mentre l'assessore Montanari parla di 'rifiuti zero' ed 'economia ...

Incendio Tmb Salario - si rischia un Natale in emergenza rifiuti : Il Tmb del Salario andato a fuoco questa notte era da tempo al centro di polemiche perché considerato superato e quindi da chiudere così come quello di Rocca Cencia. Eppure...

Roma : dopo Incendio Tmb Salario fumo avvolge quartieri limitrofi impianto : Roma – Un’immensa nube di fumo sta avvolgendo i quartieri limitrofi a quelli dell’impianto Tmb Salario, dove questa notte si e’ sviluppato un incendio. L’odore acre sta interessando in particolare le zone Trieste-Salario, Africano e Montesacro, con grande preoccupazione dei residenti. La nube e’ visibile da diverse parte della citta’ e sta facendo il giro dei social, oltre che delle chat di WhatsApp, ...