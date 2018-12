In The Dark | su La Effe le indagini tra il professionale ed il privato

Perché Pechino guarda al 'dark side of The Moon' : ... comunque notevole Perché ci dirà di più su origini e struttura del satellite, un traguardo dal valore simbolico che Xi Jinping potrà rivendere ai cittadini e al mondo: neppure i sovietici, neppure ...

Hellblade : Senua’s Sacrifice - il titolo dark fantasy di Ninja Theory arriva in versione fisica per Xbox One e PlayStation4 – la nostra prova : Hellblade: Senua’s Sacrifice alla sua uscita un anno fa – solo in digitale – fece scalpore spiazzando tutti quei giocatori che si aspettavano dai ragazzi di Ninja Theory – lo studio che si è occupato del suo sviluppo – un action puro, come quelli a cui li avevano abituati in passato, mettendo invece in campo un percorso introspettivo nella psiche umana in cui i combattimenti svolgono solo un ruolo di contorno nel ...

The Dark Pictures : Man of Medan riceve oggi un nuovo video diario di sviluppo : Bandai Namco, attraverso un comunicato stampa, ha rilasciato oggi la seconda parte del primo diario di sviluppo per il gioco horror The Dark Pictures: Man of Medan, previsto per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Questa seconda parte, come la prima, si concentra ancora sulla creazione e lo sviluppo della nave fantasma. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a ...

The Dark Pictures : Man of Medan : pubblicato il primo diario di sviluppo focalizzato sulla nave fantasma : Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi il primo diario di sviluppo per The Dark Pictures: Man of Medan. Questo video si concentra sulla creazione e lo sviluppo di uno dei protagonisti del gioco: la nave fantasma.Con questo primo Dev Diary il team di Supermassive Games mostra il dietro le quinte della realizzazione della nave fantasma: il team racconta tutto, dall'audio autentico dei chiavistelli delle porte a come il suono si ...

Dark Side of The Moon miglior album rock di sempre per i lettori di Louder : The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è stato votato come album rock migliore di tutti i tempi: questo il verdetto dello speciale sondaggio lanciato ai suoi lettori dal magazine britannico Louder. Il voto si è concluso poche settimane fa sul sito ufficiale della rivista: i lettori hanno scelto fra 500 album e, a differenza della maggior parte dei sondaggi, che offrono agli elettori una lista limitata di titoli da scegliere, il sondaggio ha ...

Divinity : Original Sin 2 e il gioco da tavolo The Dark Eye si incontrano nella nuova campagna GM Prison of Shadow : Attraverso un comunicato stampa, Larian Studios ha annunciato l'arrivo di una nuova campagna della modalità GM di Divinity: Original Sin 2, Prison of Shadow, scritta e realizzata dal celebre Ulisses Spiele autore del gioco di ruolo da tavolo Dark Eye.Prison of Shadow trasporterà da 3 a 5 giocatori e il master nell'universo di Dark Eye, esplorando una città nanica abbandonata alla ricerca di un potente artefatto. Il party ben presto si troverà ad ...

A SHOT IN The Dark II - "L'Uomo nel Mirino" vince il Premio Cavaliere Gillo : Ad unanime consenso ha segnalato infine, con una menzione speciale, Mondo si occuperà di voi... «che in un crescendo ossessivo opera una critica della società dei consumi: il tema, tuttavia, non ...

Il terzo episodio dell'apprezzato survival The Long Dark non uscirà quest'anno : Come segnala Eurogamer.net, lo sviluppatore Hinterland ha annunciato che l'uscita del terzo episodio di The Long Dark è stata rimandata, dunque il lancio non è più previsto per dicembre.In un nuovo post sul blog, il director di The Long Dark, Raphael van Lierop, ha spiegato che lo studio ha scelto di posticipare l'uscita dell'episodio 3 "per aggiungere più contenuti e perfezionarlo".L'episodio ci metterà nei panni del Dr. Astrid Greenwood, ...

Into The Dark 1×02 : verità o paranoia? (VIDEO) : Into the Dark 1×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Hulu è andato in onda il 2 novembre 2018. “Flesh & Blood” ci racconta la storia di Kimberly, una ragazza problematica interpretata da Diana Silvers. La trama di Into the Dark 1×02 prevede inoltre la presenza di Dermont Mulroney per il personaggio di Henry. Into the Dark 1×02 trama e anticipazioni Kimberly è una ragazza nel pieno della sua ...

Into The Dark 1×01 : il difficile mestiere del killer (VIDEO) : Into the Dark 1×01 trama e promo – Il primo episodio della serie Tv thriller è andato in onda su Hulu il 5 ottobre 2018. “The Body” ci ha presentato quale visione crudele abbia il killer al centro della narrazione. La trama di Into the Dark 1×01 ci conferma che tutto cambierà durante la notte di Halloween. Into the Dark 1×01 trama e anticipazioni Un sofisticato killer con una visione cinica della società moderna ...

The Dark Pictures : Man of Medan torna mostrarsi nel trailer "Ghost Ship" : Come riporta Gematsu, Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato il nuovo trailer di The Dark Pictures: Man of Medan intitolato "Ghost Ship".Ecco una panoramica del gioco, tramite Bandai Namco:Dagli sviluppatori di Until Dawn ...Read more…

Reunion di Friends - Courteney Cox con Jennifer Aniston ritrova Springsteen 35 anni dopo Dancing in The dark : Una piccola Reunion di Friends è andata in scena il 16 ottobre scorso, quando Courteney Cox e Jennifer Aniston hanno assistito allo show di Bruce Springsteen a Broadway. Nella New York che fu non solo ambientazione ma anche grande protagonista di Friends, le due interpreti di Monica e Rachel (nonché grandi amiche nella vita) si sono ritrovate insieme per cantare i brani del Boss, impegnato nella sua residency a Broadway. Ma c'è stata ...

Darksiders 3 avrà due DLC post-lancio : The Crucible e Keepers of The Void : THQ Nordic e Gunfire Games hanno oggi confermato l'uscita di due DLC di Darksiders III, che saranno disponibili dopo il lancio fissato il 27 Novembre. I giocatori potranno avventurarsi in nuove sfide, nuovi enigmi e affrontare nuovi nemici in The Crucible e Keepers of the Void. Scopriamo i DLC nel comunicato ufficiale: The Crucible Read more…

Hold The Dark - di Jeremy Saulnier : L'Alaska è una terra che si fa davvero fatica a considerare sacro suolo statunitense. Questi candidi luoghi così vicini alla glaciale fine del mondo, con le loro nevi sempiterne, con le notti e i giorni che si allungano e si ritraggono in modo osceno e innaturale, generano sensazioni stranianti: meraviglia e orrore, confusione e oblio. Lo sa ...