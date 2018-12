In Sicilia sono in corso perquisizioni e arresti nell’ambito dell’indagine sul boss

ChocoModica 2018 ha chiuso con Siciliano Sono : L'edizione 2018 di ChocoModica ha chiuso i battenti con il concerto degli agrigentini "Siciliano Sono". Decine di migliaia di visitatori nei 3 giorni

Sicilia : Musumeci - non sono fatto per ribaltoni - avanti con mia coalizione : Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "Nessuno si illuda: io non sono fatto per i ribaltoni. Questa è la mia coalizione e con questa al di là dei numeri andrò avanti per tutta la legislatura". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, durante la presentazione dell’attività del primo

Turismo - export - occupazione. Che novità ci sono sull'economia Siciliana : In Sicilia l'economia arranca, non si può parlare di crescita, nè di ripresa, con ampi margini positivi. In molti settori si può vedere il bicchiere più mezzo pieno rispetto ad altri. La provincia di ...

11 dipendenti dell’assessorato alla Salute della regione Sicilia sono stati arrestati e altri 31 denunciati - per assenteismo : In seguito a un’indagine della Guardia di Finanza, 11 dipendenti dell’assessorato alla Salute della regione Sicilia sono stati messi agli arresti domiciliari, per altri 11 è stato disposto l’ordine di firma e altri 20 sono stati solo denunciati. Attraverso pedinamenti e

Assenteismo all'assessorato alla Salute in Sicilia : 42 indagati - 11 sono stati arrestati : La guardia di finanza ha arrestato undici dipendenti dell' assessorato alla Salute della Regione Sicilia . In tutto i "furbetti del cartellino" indagati sono 42: altri undici hanno avuto notificato l'...

Assenteismo all'assessorato alla Salute di Sicilia : 42 indagati - 11 sono stati arrestati : Operazione della guardia di finanza contro decine di "furbetti del cartellino" a Palermo: alcuni si recavano al supermercato o dal parrucchiere durante l'orario di lavoro, dopo aver timbrato il badge

Sono sbarcati a Pozzallo - in Sicilia - tutti i 236 migranti che si trovavano sul barcone arrivato sabato : Sono sbarcati a Pozzallo, in Sicilia, tutti i 236 migranti che ieri sera erano arrivati dopo che un peschereccio aveva trainato lì il barcone su cui si trovavano. A bordo c’erano 12 bambini e almeno 50 donne. Secondo le prime

Il procuratore aggiunto Siciliano : “I morti sul lavoro sono una strage silenziosa. A Milano le vittime sono triplicate in 10 mesi” : La definizione per capire meglio il fenomeno è quella di «una strage silenziosa». E i numeri lo confermano. «Solo nei primi 10 mesi del 2018, i morti sul lavoro a Milano sono aumentati, rispetto a tutto lo scorso anno, di quasi tre volte». E, i dati degli infortuni non letali, in questo caso in tutta la Lombardia, nello stesso lasso di tempo sono s...

“Milano è sporca”. La gallery fa migliaia di condivisioni. Ma le foto sono del 2015 (in Sicilia) : Vengono diffuse come milanesi e invece siamo in Sicilia. Tornano virali sul web cinque foto datate 2015 che raffigurano scene d’incredibile incuria cittadina. Mentre due di queste sono provenienti da Milano e raffigurano pochi fogli per terra vicino al Duomo, le altre – quelle per cui è montata l’indignazione social – raffigurano altre località non meglio identificate. L’unica certa è una immagine raffigurante una ...

Toninelli in Sicilia : "Non sono accettabili strade colabrodo" : Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Non sono accettabili strade colabrodo in Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando dello stato delle strade nell'isola, al suo arrivo nel cantiere del viadotto Himera, sull'autostrada Palermo-Catania,

Infrastrutture : Toninelli - sono in Sicilia per dare un'accelerata ai lavori bloccati : Scillato (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "La Sicilia è una delle regioni più importanti, quindi è fondamentale che la presenza dello Stato sia concreta". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli, arrivando nel cantiere sotto il viadotto Himera, lungo l'autostrada Palermo-Catania, dove

Maltempo Sicilia : “Le case vicino al fiume sono una vocazioone al suicidio” : “E’ disarmante vedere decine di case a due passi dal fiume, e’ davvero una vocazione al suicidio”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo il sopralluogo nell’ex agrumento a Casteldaccia, dove si trova anche la villette invasa dall’acqua e dal fango per l’esondazione del Milicia, diventata una trappola per le nove persone morte, tra cui due bambini. L'articolo ...

La regione Sicilia : 'Il 90% dei Comuni non ci dice quante sono le case abusive' : quante sono le case abusive in Sicilia? La regione non lo sa. Sei mesi fa, il governo Musumeci ha inviato una nota ai sindaci dei 390 Comuni dell'isola, con un secondo sollecito a settembre: solo 39 ...

Cosa sappiamo sulla casa in cui sono morte 9 persone per il maltempo in Sicilia : La villetta era molto vicina a unl fiume e nel 2008 il Comune ne aveva ordinato la demolizione: ci sono versioni discordanti su Cosa successe dopo