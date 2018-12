Immunoterapia del cancro del polmone

Tumori - Allison : “L’Immunoterapia può battere la furbizia e le mutazioni del cancro” : Il tumore è furbo, muta e si trasforma per sfuggire alle nostre difese immunitarie. “Perché allora combatterlo con l’immunoterapia? Perché l’immunoterapia ha un’elevata specificità, è adattabile e ha memoria”. A spiegarlo nel suo intervento all’aula medica del Karolinska Institutet di Stoccolma è James P. Allison del M.D. Anderson Cancer Center, che riceverà lunedì il Nobel per la medicina 2018 proprio per i suoi studi ...

Tumori : Immunoterapia del futuro tra big data e microbiota : Scoperta da Premio Nobel, l’immunoterapia anti-cancro si trova a fare i conti con due elementi relativamente nuovi: i big data e il microbiota. “Se l’immunoterapia non colpisce il singolo tumore, ma il sistema immunitario, dobbiamo riuscire a capire le strategie migliori, o le combinazioni, più adatte alle caratteristiche del paziente“, spiega Michele Maio, direttore del Centro di immunologia del Policlinico di Siena in ...

L’Immunoterapia batterà i tumori entro il 2050 : le parole del Nobel per la Medicina : Notizie incoraggianti nella lotta ai tumori arrivano dalla ricerca. Tra 30 anni tutte le forme di tumore potranno essere sconfitte con l’immunoterapia, ossia utilizzando le difese del sistema immunitario come armi contro le cellule malate: lo ha detto oggi a Stoccolma il Nobel per la Medicina 2018 Tasuku Honjo, dell’Universita’ di Tokyo, che divide il premio con l’americano James P. Allison, dell’Anderson Cancer ...

Allergia alle noccioline - arriva il farmaco/ Principio dell'Immunoterapia : test positivi su 500 bambini - IlSussidiario.net : arriva un farmaco per curare l'allergia alle noccioline, in grado di poter combattere questa allergia. La medicina sfrutta il Principio dell'immunoterapia

Tumore infiltrante della vescica : studio italiano dimostra l’efficacia dell’Immunoterapia pre-intervento : Il Tumore alla vescica di tipo muscolo-infiltrante (MIBC) è particolarmente aggressivo, con un alto rischio di metastasi ed è ancora difficile da curare. È in crescita nella popolazione italiana soprattutto a causa del fumo di sigaretta. Il trattamento di prima linea prevede la cistectomia radicale, un intervento che consiste nell’asportazione integrale di vescica e prostata nel maschio e di vescica, utero ed ovaie nella donna. Un’innovativa ...

In Italia prima Immunoterapia per tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia . O meglio un'immunoterapia. Ad annunciarlo ...

