Il trailer di Una Serie di Sfortunati Eventi 3 promette un finale misterioso per i

The Game Awards 2018 : il nuovo trailer di Ancestors : The Humankind Odyssey mostra l'evoluzione di una scimmia : Ancestors: The Humankind Odyssey è stato in lavorazione per alcuni anni e finalmente, durante i The Game Awards 2018 abbiamo potuto dare uno sguardo a questo singolare survival\RPG che ripercorre la storia dell'evoluzione umana fin dall'antichità. Come riporta VG247, il video Gameplay mostrato durante l'evento mostra una scimmia che si arrampica sugli alberi, cadere a terra e venire catturata da un gigantesco serpente, il video poi prosegue con ...

Just Cause 4 : Square Enix pubblica una serie di trailer basati sugli action movie degli ultimi decenni : Dopo avervi mostrato il trailer live action di Just Cause 4, dove alcuni mercenari si mostravano traumatizzati dalle abilità di Rico, ecco arrivare una particolarissima serie di video per il prossimo gioco di Square Enix.Infatti, come segnala Dualshockers, Square ha appena pubblicato cinque nuovi filmati per Just Cause 4 con ogni video nello stile dei trailer dei film d'azione che avreste visto in passato. Le epoche coperte comprendono gli anni ...

Atomic Heart : nuovo trailer per lo sparatutto che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Mundfish ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco FPS ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica, Atomic Heart. Questo video presenta anche alcune nuove sequenze di gameplay.Come riporta DSOGaming, Atomic Heart è un'avventura sparatutto in prima persona, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo dell'agente speciale P-3 che, dopo un ...

Super Smash Bros. Ultimate : il nuovo trailer ci offre una panoramica sul gioco : I possessori di Nintendo Switch sono in trepidante attesa per l'uscita di Super Smash Bros. Ultimate, l'imminente picchiaduro crossover, già analizzato nella nostra anteprima.A pochi giorni dal lancio, ecco che Nintendo ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al suo titolo.Nello specifico, si tratta di un nuovo trailer della durata di 7 minuti, riportato da Gematsu, che ci offre una panoramica sulle varie feature di Super Smash Bros. ...

X018 : Crackdown 3 si mostra in un folle trailer con Terry Crews e in una modalità multiplayer legata al cloud : Ovviamente all'interno di Inside Xbox non poteva mancare Crackdown 3, una esclusiva che si sta facendo attendere da ormai parecchio tempo ma che ormai sembra in procinto di debuttare. La data di uscita è fissata al 15 febbraio 2019.In occasione di X018, Microsoft ha mostrato un nuovo folle trailer in compagnia di Terry Crews ma soprattutto una modalità multiplayer basata sulla tanto discussa tecnologia cloud: Wrecking Zone. Questa modalità si ...

Il nuovo trailer di Mutant Year Zero : Road to Eden ci offre una panoramica sul gioco tra cinghiali e anatre mutanti : Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro tactical adventure game Mutant Year Zero: Road to Eden.Qui di seguito potete leggere le caratteristiche chiave del gioco, riportate da Gematsu:Mutant Year Zero: Road to Eden è un tactical adventure game che combina il combattimento a turni di XCOM con storia, esplorazione, furtività e strategia. Prendete il controllo di una squadra di Mutanti ...

Star Citizen : vediamo una serie di nuovi video gameplay e trailer : Cloud Imperium Games ha presentato una nuova missione sul gigantesco pianeta Hurston che verrà presto introdotta nell'alpha del gioco, insieme ad altre nuove navi da acquiStare, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere infatti in occasione del keynote per il CitizenCon 2018 lo studio di sviluppo ha presentato alcuni interessanti elementi di gioco in dirittura d'arrivo nel gioco.Possiamo vedere un trailer una missione nel pianta gigante di ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : Black Ops 4 fornisce una panoramica sul multiplayer : Tra tutte le grandi uscite di questo mese, probabilmente quella di Call of Duty: Black Ops 4 è quella più attesa. L'ultimo episodio del popolare franchise sparatutto in prima persona di Treyarch si discosta nettamente dai tipici titoli della serie, togliendo il single-player e raddoppiando le altre modalità. Ciò include il multiplayer, che vede un ritorno al vecchio stile di gioco "run-and-gun" che ha caratterizzato i precedenti giochi.In un ...