Il Segreto | Puntata Serale Anticipazioni 11 dicembre | l' addio doloroso dei Castaneda

anticipazioni trama puntata 11 dicembre : Chi guarda Il segreto lo sa bene: a Puente Viejo può succedere di tutto, sempre e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati od osteggiati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti, la sequela di avvenimenti che movimentano in continuazione l'altrimenti pacifica esistenza della popolazione dell'immaginaria cittadina iberica appassiona da anni il pubblico spagnolo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 11 dicembre 2018: Il Commissario Padial esercita pressione su Marcela e Matias, pensando che i due ragazzi sappiano dove sono nascosti Alfonso ed Emilia… Prudencio si reca in carcere da Saul e gli dice di averlo perdonato, ma Julieta pensa ci sia che tanta generosità nasconda qualcosa. Intanto è guerra tra Julieta e Fernando… Hipolito e Onesimo credono di aver scoperto un sito con rarissimi ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 10 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 10 dicembre 2018: Julieta è disperata: l’avvocato, infatti, sostiene di non poter fare assolutamente niente per salvare Saul dal carcere… Il commissario Padial mette sotto pressione Marcela e Matias, sicuro che i due sappiano dove si trovano Emilia e Alfonso… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 7 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 7 dicembre 2018: Dolores vuole cercare di vendere il suo nuovo prodotto che aiuta ad ottenere un seno prosperoso… Isaac Guerrero è tornato a Puente Viejo, ma senza Elsa: non si è più sposato, infatti, visto che la sua promessa sposa è stata ammazzata proprio durante il giorno delle loro nozze… Severo, dopo aver raggiunto Irene, le confessa i suoi sentimenti. Anche la donna gli rivela di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 6 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 6 dicembre 2018: Severo va da Irene per dichiararle il suo amore… Julieta e Saul vogliono tentare di fuggire e, aiutati da Consuelo che finge un malore, riescono a eludere la sorveglianza e a scappare; poi però i due vengono catturati dalle guardie proprio quando stavano lasciando Puente Viejo. Prudencio paga la cauzione di Saul, ma per Julieta non c’è nulla da fare. E così Saul, pur ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 5 dicembre 2018: Successivamente al ritrovamento del cadavere del Generale Perez De Ayala, tutti sospettano che i colpevoli siano Alfonso ed Emilia… I coniugi Castaneda, temendo di poter essere arrestati, progettano di fuggire da Puente Viejo… Isaac – giunto a Puente Viejo – incontra il suo amico Matias, al quale però non parla della difficile situazione in cui si trova; non ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 4 dicembre 2018: Il Generale è scomparso e i suoi sospettosissimi soldati interrogano i paesani con decisione e violenza. Fe viene accusata di aver aggiunto del veleno nelle bottiglie di vino, visto che i soldati hanno iniziato a dormire subito dopo averlo bevuto. Spinta da Saul, Julieta si decide a fuggire per sempre da Puente Viejo, anche se teme per la sorte dell’Ortega. Fernando sembra ...

Il Segreto Puntata del 3 dicembre : il Generale non si presenta all'appuntamento con Emilia : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera "Il Segreto", che ormai da diversi anni riesce sempre a tenere vivo l'interesse dei telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 3 dicembre rivelano che il piano ordito dai coniugi Castaneda per vendicarsi di Perez De Ayala andrà avanti, anche se con qualche imprevisto di troppo. Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) non hanno dimenticato le ...

Il Segreto - spoiler puntata del 3 dicembre : Perez De Ayala attacca i Castaneda : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto che ci aspetta con una nuova puntata lunedì 3 dicembre 2018 su canale 5 a partire dalle 16,20. Secondo quanto riportato dagli spoiler sul nuovo episodio vedremo che Emilia e Alfonso hanno messo in atto il piano di vendetta contro Perez De Ayala, ma tutto non andrà come provisto. Saul e Julieta nel frattempo staranno pensando di lasciare Puente Viejo per sfuggire ai ricatti e alla ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 3 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 3 dicembre 2018: Fe, Emilia ed Alfonso hanno organizzato un piano per liberarsi definitivamente del generale Perez De Ayala. In particolare, Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela ma a loro non dicono nulla dei loro progetti… Qualcosa va storto nel piano: il generale non arriva all’appuntamento e si fa trovare a sorpresa davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso. Saul ha dei sospetti su ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 30 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 30 novembre 2018: Prudencio si reca a casa di Julieta e le offre nuovamente il suo aiuto… Carmelo se la prende con Severo, che non ha rivelato i suoi sentimenti a Irene e ne ha causato la partenza da Puente Viejo… La richiesta di aiuto di Prudencio è soggetta ad alcune condizioni e così Julieta rifiuta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...