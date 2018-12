Il Segreto Anticipazioni 11 dicembre 2018 | Tra Julieta e Fernando è guerra!

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA e RAIMUNDO - ecco dove sono rinchiusi! : A Il Segreto, entra sempre più nel vivo la storyline legata alla strana scomparsa di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra), nell’arco delle prossime settimane di programmazione della telenovela, non sopporterà il “potere” di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e, proprio per questo, avvierà delle indagini per scoprire che fine abbia fatto la consorte. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Prudencio si disfa di ogni possibile oggetto o indumento che possa condurlo alla morte di Saul e fa ricadere la colpa sul detenuto che viaggiava con il fratello verso l’altro carcere. Nonostante la notte di passione che ha condiviso con lei, Isaac fa sapere ad Antolina che tra di loro non potrà esserci nient’altro che un’amicizia: è ancora ...

Il Segreto - Fernando salva Alfonso ed Emilia : anticipazioni trama puntata 11 dicembre : Chi guarda Il segreto lo sa bene: a Puente Viejo può succedere di tutto, sempre e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati od osteggiati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti, la sequela di avvenimenti che movimentano in continuazione l’altrimenti pacifica esistenza della popolazione dell’immaginaria cittadina iberica appassiona da anni il pubblico spagnolo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 11 dicembre 2018: Il Commissario Padial esercita pressione su Marcela e Matias, pensando che i due ragazzi sappiano dove sono nascosti Alfonso ed Emilia… Prudencio si reca in carcere da Saul e gli dice di averlo perdonato, ma Julieta pensa ci sia che tanta generosità nasconda qualcosa. Intanto è guerra tra Julieta e Fernando… Hipolito e Onesimo credono di aver scoperto un sito con rarissimi ...

Anticipazioni Il Segreto : Isacco fa una proposta di matrimonio ad Antolina : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” continua a riservare sorprese soprattutto grazie all’ingresso di nuovi personaggi. A proposito di novità nelle puntate italiane attuali i telespettatori hanno già fatto la conoscenza di Isacco Guerrero, Elsa Laguna, e Antolina, che daranno avvio ad un triangolo amoroso. Le Anticipazioni ci dicono che tra qualche mese l’amico di Matias Castaneda farà un grande passo dato che grazie al consiglio della ...

Il Segreto Anticipazioni 11 dicembre 2018 : Prudencio stupisce tutti con un atto di generosità nei confronti del fratello mentre Fernando diventa il nuovo nemico di Julieta.

Il Segreto - Prudencio uccide Saul : anticipazioni trame dal 10 al 14 dicembre : Tribolazioni in quel di Puente Viejo: tra sotterfugi, sparizioni e nuovi inaspettati avvicinamenti c’è spazio persino per un fratricidio nelle nuove puntate de Il Segreto in onda da lunedì 10 a veenrdì 14 dicembre su Canale 5 alle 16.10 (tranne lunedì alle 16.20). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Una sanguinosa vendetta e una fuga misteriosa Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Anticipazioni Il Segreto 11 dicembre : i Castaneda preparano la fuga da Puente Viejo : Appuntamento con le Anticipazioni della soap opera Il Segreto che nella giornata di martedì 11 dicembre 2018, vede anche un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata, oltre alla consueta puntata pomeridiana in onda su canale 5. Stando a quanto ci rivelano gli spoiler, nell'episodio serale vedremo che il commissario Padial non riuscirà a trovare il nascondiglio di Emilia e Alfonso, mentre Carmelo solleciterà Fernando affinché organizzi al più ...

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC chiede ad ANTOLINA di sposarlo!!! : La gravidanza inaspettata di ANTOLINA (Maria Lima) terrà banco nei prossimi mesi a Il Segreto: come abbiamo avuto modo di anticipare, la ragazza farà infatti l’amore con ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) quando quest’ultimo sarà disperato per aver ucciso il mancato cognato Jesus (Pablo Alvarez), considerato responsabile della morte dell’amata Elsa Laguna (Alejandra Meco) e del massacro accaduto alle loro nozze. Il Segreto ...

Il Segreto Anticipazioni 10 dicembre 2018 : Isaac e Antolina fingono di essere cognati : Don Anselmo consiglia a Isaac e Antolina di fingere di essere imparentati per non alimentari le voci in paese.

Anticipazioni Il Segreto : Saul è vivo - Julieta gioca con il fuoco : Nei prossimi giorni diremo addio, seppure momentaneamente, a Saul. L'uscita di scena dell'Ortega avverrà a causa delle gelosia di Prudencio che lo attirerà in una trappola quasi "mortale". Prudencio confiderà poi a Julieta che il fratello è stato ucciso da Fernando ma l'impavida donna avvierà delle personali indagini per capire cosa sia realmente accaduto al suo amato. Vediamo cosa accadrà nel dettaglio. La presunta morte di Saul Le prossime ...

Il Segreto Anticipazioni : Alfonso ed Emilia scappano a Parigi : Fernando Coronado (Alfonso) e Sandra Cervera (Emilia) in Il Segreto Al pomeriggio su Canale5 e al martedì in prima serata su Rete4 proseguono le sempre animate vicende de Il Segreto, con protagonisti gli abitanti di Puente Viejo. Gli episodi in onda in questa settimana vedranno ancora al centro della storia Alfonso ed Emilia. I due temono di essere incastrati in merito all’omicidio del Generale Perez De Ayala. Con la complicità di ...

Il Segreto - anticipazioni dal 10 al 14 dicembre : Santacruz chiede ad Irene di sposarlo : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto'. Nel corso dei recenti appuntamenti, Severo ha seguito i consigli dell'amico Carmelo cambiando atteggiamento nei confronti d'Irene dopo che ci sono state delle distanze con la giornalista in procinto di lasciare il paese di Puente Viejo a causa di una prestigiosa offerta di lavoro ad ...

Il Segreto - il cerchio si stringe attorno a Emilia e Alfonso : anticipazioni trama puntata 4 dicembre : Non si riposa mai davvero a Puente Viejo, la cittadina spagnola che gli spettatori de Il segreto ormai conoscono così bene: laggiù può succedere qualunque cosa e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati e desiderati ma negati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è persino di più. Il segreto è la soap opera iberica che ...