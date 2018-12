Il problema del transito sui due cavalcaferrovia a San Michele Mondovì | si attende

Il caos della Brexit non e' solo un problema del Regno Unito : ... il caos della Brexit, un divorzio mal riuscito tra Londra e Bruxelles, è l'ultima cosa che serve all'economia mondiale, ora che la Germania e il Giappone segnano il passo e la Cina, vedi gli ultimi ...

Sesso - una coppia su tre non lo fa più : colpa dello stress. Come risolvere il problema : In passato a lamentarsi di scarse attenzioni da parte dei rispettivi compagni anche molte stelle del mondo dello spettacolo, da Sharon Stone a Brigitte Nielsen, da Monica Bellucci a Belén Rodríguez, ...

Macché "sovranismo psichico". Il problema dell'Italia è l'ascensore sociale bloccato. Report : L'analisi di Paul Hufe, Ravi Kanbur e Andreas Peich su VoxEu.org pubblicata su Controversoquotidiano Povertà, disuguaglianza e, da oggi, anche il "sovranismo psichico" , cit. Censis, . In Italia le ...

Primo problema della nuova leader della Cdu tedesca : non somigliare troppo a Merkel : A differenza di Merz, l'outsider in corsa dopo quasi dieci anni di investment consulting lontano dalla politica, Akk conosce il partito come le sue tasche , il che dovrebbe favorirla nel trovare la ...

Obesità : un serio problema per la salute pubblica e per i conti dello Stato : Questo vuol dire che, nella parte di mondo più sviluppata, aumenteranno a dismisura i casi di diabete alimentare e d'infarto. L'indagine Istat Nel 2016, un'indagine dell' Istituto Nazionale di ...

Tacchino e torta alla frutta lanciati nello spazio per un Natale a bordo della ISS : problema all’atterraggio per SpaceX : Del Tacchino per il giorno di Natale è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale insieme a salsa di mirtilli, patate dolci e una torta alla frutta. Tuttavia, il razzo vettore di SpaceX ha mancato la zona di atterraggio sulla Terra, finendo in mare a pochi metri dalla costa. Lamenti hanno riempito la SpaceX Mission Control di Hawthorne, in California, quando il video live mostrava le immagini del booster mentre ruotava fuori ...

Amici - il trauma del ballerino Marco Alimenti : le vertigini e quel problema alla testa che lo mette a rischio : L'ingresso nella scuola di Amici del ballerino Marco Alimenti non è stato condiviso dai più e tra questi compare anche il nome della professoressa di ballo Alessandra Celentano . Proprio durante una ...

Juventus - problema fisico per Bentancur : la situazione in vista dell’Inter : Juventus-Inter, Rodrigo Bentancur potrebbe non essere della gara a causa di un problema fisico annunciato oggi da Allegri Juventus-Inter è il big match della giornata di campionato, in vista della gara di domani però, Allegri potrebbe avere qualche problemino di formazione in mediana. Proprio il tecnico ha rivelato in conferenza stampa i problemi fisici occorsi a Bentancur nelle ultime ore: “Devo valutare oggi. Bentancur ha un problema ...

Per Rixi l'unico problema delle grandi opere è la lentezza con cui vengono fatte : Non solo il Terzo Valico , ma anche la Gronda e la Tav . Farle, e farle in tempi rapidi: questa è la ricetta di Edoardo Rixi . Il problema vero, a sentire lui, è che in Italia quando si parla di ...

C’è un altro problema per May in vista del voto su Brexit : È passata una mozione che accusa il governo di “oltraggio al Parlamento”, e ora dovrà pubblicare un documento su Brexit che sperava di tenere per sé

Il problema dell'Italia non è più come cambiare la manovra ma come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano, dicasi sessantacinque, che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare ...

Gran Galà del Calcio - Ausilio blinda Icardi : “non c’è nessun problema sul rinnovo - lui incarna l’Inter” : Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato del futuro di Mauro Icardi, sottolineando come rimarrà a lungo con i colori nerazzurri addosso “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter, anche la fascia di capitano“. Il direttore sportivo ...