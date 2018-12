Il peso dei gilet gialli nella trattativa

A Milano è stato sospeso il blocco del traffico dei veicoli diesel : L’ARPA, l’agenzia per la protezione ambientale della Lombardia, ha registrato l’abbassamento dei valori delle polveri sottili (PM10) a Milano Città metropolitana a un livello sufficiente da sospendere a partire da oggi, lunedì 10 dicembre, le misure di primo livello previste

Strage discoteca Corinaldo - il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca VIDEO : Il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca. Le immagini mostrano quanto avvenuto questa notte nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella serata del concerto di...

Francia - la vittoria dei gilet gialli : «Sospeso l'aumento della benzina» : Il premier francese Edouard Philippe annuncerà stamattina una moratoria di alcuni mesi sull'aumento delle tasse sui carburanti che sarebbe dovuto scattare il primo gennaio in un gesto...

Wired Trends 2019 : il prossimo passo per la tecnologia è dare valore al peso dei dati : (foto: Zoe Vincenti) Il futuro sarà sempre più legato a recuperare dati che ci riguardano e che siano pesanti, ossia non solo commerciali ma anche relativi a politica, religione, salute e abitudini sessuali. Questo è uno dei temi emersi stamattina nel secondo dei sei eventi di Trends 2019 organizzati da Wired Italia e da Ipsos per il lancio del numero invernale del magazine, dedicato proprio al mondo nel prossimo anno e alle parole del ...

Agricoltura - l'allarme di Coldiretti : 'Speso appena il 12% dei fondi europei per la programmazione' : ... presidente di Coldiretti Marche Tutto ciò che non sarà speso non solo comprometterà la dotazione futura, ma impedirà all'economia più strategica del nostro territorio di crescere, radicarsi, ...

Definita la dieta che aiuta a perdere peso ed evita il recupero dei chili persi - : La dieta mediterranea ipocalorica contribuisce alla perdita di peso e riduce significativamente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari nei pazienti in sovrappeso o con problemi di metabolismo.Sono giunti a questa conclusione i ricercatori dell'università spagnola Rovira i Virgili, riferisce MedicalXpress.Nonostante le diete a basso contenuto di grassi e carboidrati siano considerate efficaci in termini di perdita di peso e riduzione ...

Prova di forza di Salvini - rabbia dei 5 Stelle. Parlamento appeso a un'intesa politica che non c'è : Una farsa che rischia in un battibaleno di trasformarsi in tragedia. È sera quando Matteo Salvini piomba in Senato. Convoca le telecamere per esultare per l'imminente apProvazione del decreto Sicurezza. Poi trasloca in aula, dove si divide tra i banchi del governo e momenti d'ilarità tra i banchi dei suoi. Una pura ostentazione di forza, una costruzione simbolica della leadership che ribalta il tavolo fino a quel momento imbandito ...

Salute alimentare - “Italia seconda in Europa per obesità infantile : il 21 - 3% dei bambini è in sovrappeso - il 9 - 3% obeso” : In Italia 1 milione e 300mila minori sono a rischio denutrizione, mentre il 30% circa è obeso o in sovrappeso, denuncia il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall’Istat a giugno 2018. Per invertire il trend negativo, Helpcode Italia Onlus e l’Ospedale Gaslini di Genova hanno lanciato la campagna congiunta “C’era una volta la cena” contro la malnutrizione infantile causata, in particolare, da abitudini alimentari scorrette e uno ...

Inaugurato il ponte dei record. Sospeso sul mare collega Hong Kong - Zhuhai e Macao : Da Hong Kong a Macao 55 chilometri sospesi sul mare . E' il nuovo ponte, o più precisamente è una serie di ponti e gallerie progettata e costruita per collegare le tre maggiori città situate sul delta ...