Il Napoli è rimasto al di qua delle Colonne d’Ercole

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Nessun processo ma una presa d’atto Ilperde 1-0 a Liverpool ed è fuori dalla Champions. Sgombriamo il campo da ragionamenti matematici: non è stato il gol subito contro la Stella Rossa, anche se aritmeticamente è così. Ilha fallito quella che viene definita la prova della maturità. Èal di quad’Ercole. Ha palesato i limiti storici a certi livelli. Non c’è da imbastire un processo ma da prenderne atto. Ovviamente non ci accodiamo a chi parla e scrive di stagione finita, non è il nostro punto di vista. Ma la partita ha detto chiaramente che c’era una squadra in grado di esaltarsi – nelle occasioni che contano e in casa – e un’altra che invece ha avuto il braccino, è stata asfissiata dal pressing avversario, ha rischiato di essere travolta. Poi ha anche avuto la chance di passare, di segnare quel gol (con ...