Il giocatore NBA Stephen Curry | ' Siamo mai stati sulla Luna?' | la Nasa lo invita a Houston

NBA – Jimmy Butler rassicura Embiid : “problemi? È il nostro miglior giocatore - gli faremo avere successo” : Dopo lo sfogo di Embiid dei giorni scorsi, il diretto interessato, Jimmy Butler, fa chiarezza e rassicura i tifosi dei Sixers sul suo rapporto con il centro camerunense Nei giorni scorsi, la tranquillità di Philadelphia era stata scossa dalle parole di Joel Embiid. Il centro camerunense si era sfogato duramente, spiegando di sentirsi fuori dagli schemi offensivi della squadra dall’arrivo di Jimmy Butler. L’ex T’Wolves è ...

NBA – Joakim Noah sarà un nuovo giocatore dei Grizzlies : i dettagli del contratto : Joakim Noah è un nuovo giocatore dei Memphis Grizzlies: l’ex Knicks firmerà un contratto al minimo salariale e farà da riserva a Marc Gasol Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore: Joakim Noah è un nuovo giocatore dei Memphis Grizzlies. Dopo l’addio ai Chicago Bulls, il centro francese ha attraversato un’incredibile parabola discendente con la maglia dei New York Knicks che lo ha portato ...

NBA - voli - energia e stile : Montrezl Harrell è un giocatore di culto : Come ricorderanno bene gli appassionati di videogiochi, l'Hadoken è un attacco energetico a distanza che viene effettuato in un combattimento facendo uscire una sfera luminosa dalle mani. Questa sfera ...

NBA – Gregg Popovich - che stoccata a Kawhi Leonard : “gran giocatore - ma non è mai stato un leader” : Gregg Popovich duro nei confronti di Kawhi Leonard: il coach degli Spurs sottolinea un difetto caratteriale del suo ex pupillo passato ai Raptors Gregg Popovich, sempre molto attento a scegliere il peso delle parole che spende con grande parsimonia, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla dei leader dei San Antonio Spurs degli ultimi anni. Coach Pop ha lodato l’atteggiamento dei veterani Ginobili e Mills, due ...

NBA - Gregg Popovich torna a parlare di Leonard : 'Kawhi? Grande giocatore - non un leader' : Manca ancora poco più di un mese al primo ritorno di Kawhi Leonard a San Antonio da avversario, appuntamento fissato per il prossimo 3 gennaio, ma in Texas il ricordo del numero 2 non è stato ancora ...

NBA – Infortunio shock per Caris LeVert - al giocatore dei Nets la gamba si spezza in due! [VIDEO] : Caris LeVert protagonista di un Infortunio shock, la guardia tiratrice dei Brooklyn Nets dopo un salto finisce a terra con la gamba spezzata in due Caris LeVert, guardia tiratrice dei Brooklyn Nets, durante l’incontro al Target Center di Minneapolis contro i Timberwolves è stato protagonista di un Infortunio raccapricciante. Il cestista statunitense, a seguito di una schiacciata, ricadendo sul parquet del palazzetto in cui stava ...

NBA - Kevin Love si opera al piede : lungo stop per il giocatore dei Cavs : Kevin Love costretto ad operarsi ad un piede, i tempi di recupero dovrebbero essere decisamente lunghi, altri guai per i Cavs Kevin Love sarà costretto ad operarsi al piede. Una notizia che era nell’aria ed ora è di fatto ufficiale. Il cestista dei Cleveland Cavs dovrà finire sotto i ferri perdendo dunque una bella fetta di stagione. Si parla di un lungo stop infatti per Kevin Love, tra due settimane, dopo l’operazione, se ne ...

NBA – Paul George svela : “ecco perchè non sono diventato un giocatore dei Lakers” : Paul George doveva trasferirsi a Los Angeles, ma ha deciso di firmare nuovamente con OKC: lo stesso PG svela il motivo che non l’ha portato a firmare con i Lakers Nel corso della passata stagione, i Los Angeles Lakers avevano preparato il terreno per un doppio colpo nell’attuale free agency. I losangelini aveva liberato abbastanza spazio salariale per assicurarsi due free agent di livello assoluto, che rispondevano al nome di ...

Mercato NBA – Jamal Crawford è un nuovo giocatore dei Phoenix Suns : cifre e dettagli del contratto : Jamal Crawford firma con i Phoenix Suns: il veterano ex Timberwolves si accorda per un annuale al minimo salariale da 2.4 milioni di dollari Jamal Crawford inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Nelle ultime ore è arrivata la firma, posta nero su bianco sul contratto propostogli dai Phoenix Suns. Jamal Crawford, che può vantare 18 stagioni passate in NBA, ha firmato al minimo salariale per i veterani, 2.4 milioni. Rifiutata dunque ...